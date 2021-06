Do Instituto ao Imasf. Anos de glória, exemplo e orgulho. Prefeito Morando, não acabe com este sonho.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/06/2021 | 00:01



Prefeito Morando, respeite seus antecessores e os pioneiros. Chame esse povo e converse com cada um. Dr. Otto, da foto, está aí. Dr. Leça também. Temos médicos que dizem: “Participei da fundação do instituto, não quero testemunhar a sua morte”.

Seja humilde e democrático, prefeito Morando. Ouça. Coloque sua posição. E se tiver que privatizar, privatize. Mas às claras, sem subterfúgios. Ou existe algo que os servidores desconhecem?

Seus antecessores criaram o IMP, a Faculdade de Direito, a Fundação Criança. Ficarão na história pela criação. Bem ou mal, o senhor ficará na história por acabar com o que os outros fizeram.



SAÚDE

O Instituto Municipal de Previdência de São Bernardo, atual Imasf, elegeu seu primeiro Conselho Superior em 29 de agosto de 1966

Concorreram duas chapas. A 1 recebeu 406 votos e a 2, 272. Eleita, a chapa 1 apresenta uma lista tríplice para escolha do primeiro presidente: Edson Soares, Antonio Vanzella e Leonardo Fernandes Filho.

Pela chapa 2, concorrem Olympio Inocêncio do Amaral Neto, Estanislaw Wentzcovitch Filho e Clarivalde Versolato.

Edson Soares assume como primeiro presidente do IMP, em 14 de outubro de 1966.



A FOTO

Dia 14 de outubro de 1966. Posse do primeiro Conselho do Instituto Municipal de Previdência. Local: Ginásio Lauro Gomes, da Associação dos Funcionários Públicos. Na frente: Newton Ataliba Madsen Barbosa (o primeiro à esquerda), Otto João Gustavo Bethke, Hygino Baptista de Lima (prefeito), Edson Soares, Aldino Pinotti (vice-prefeito), André Mussolino e Indu Rovai (vereador).

Ao fundo: Antonio de Abreu, Antonio Zamboni, Antonio Vanzella, Oswaldo Monteiro da Costa, Paulo Ferreira da Silva, Fernando Leça e Leonardo Fernandes Filho.

Diário há meio século

Terça-feira, 22 de junho de 1971 – ano 13, edição 1567

Manchete – 40 mil novos empregos serão criados no ABC

Ainda neste ano (1971), com o início das atividades da Petroquímica União e de 300 empresas subsidiárias, mais de 40 mil novos empregos serão criados na região.

A informação foi prestada ontem (21 de junho de 1971) ao governador Laudo Natel, que esteve visitando as obras do novo complexo industrial que está sendo implantado em Capuava, em uma área de 531 mil m², entre Santo André e Mauá.

São Caetano – Parquímetros regulamentarão o estacionamento nas ruas centrais do município.

Automobilismo – Volkswagen mostra seu novo carro: o 1600 TL quatro portas.

Segundona – Saad vence o Corinthians de Presidente Prudente em São Caetano: 2 a 0, gols de Fernandes e Arlindo no primeiro tempo; Ramalhão perde outra. Ataque não faz gol. Em São José do Rio Preto, Rio Preto 1, Santo André FC 0.

Em 22 de junho de...

1931 – Em uma fábrica de botões de São Caetano, o menor Celestino Garavelli, 13 anos, é atingido pela máquina de facas, empregada para cortar o material, sofrendo amputação de quatro dedos da mão direita.

1986 – Manchete do Diário: Copa do México, nos pênaltis, o fim do sonho do tetra: 1 a 1 no tempo normal; 4 a 3 para a França na disputa dos pênaltis.

1996 – Museu Municipal Família Pires é reinstalado no antigo armazém da São Paulo Railway, patrimônio histórico da cidade.

Hoje

Dia do Aeroviário n Dia Nacional do Empresário Gráfico n Dia do Orquidófilo

