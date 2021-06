Obituário - 22 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/06/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Nayr do Amaral Malaspina, 91. Natural de Tabatinga (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

José Salviano Ferreira, 88. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Judith Leonessa Mantovani, 85. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Afonso Alves da Silva, 79. Natural de Barão de Grajaú (Maranhão). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Argeu Souza, 79. Natural de Macaúbas (Maranhão). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Derli Merlino, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em São Caetano. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Laíde do Carmo Lima da Silva, 72. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia nio Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Catarina Pereira da Silva Rodrigues, 64. Natural de Juquitiba (São Paulo). Residia no bairro Senhorinhas, em Juquitiba (São Paulo). Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal de Juquitiba (São Paulo).

Fábio Roberto dos Santos, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Avelina Leite Rangel Gomes, 60. Natural de Conceição (Paraíba). Residia no Jardim Maristela, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Sant André. Cemitério do Horto, em Sõ Paulo, Capital.

Sidnei dos Santos, 60. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Queiroz dos Santos, 57. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Autônomo. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio Roberto da Silva, 57. Natural de São Caetano. Residia em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Josineide Amara Pereira de Oliveira, 51. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Luiza da Silva Oliveira, 46. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bruno Daniel Higa, 37. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Funcionário público. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Manoel Ribeiro da Silva, 93. Natural de Caraí (Minas Gerais). Residia no bairro Curucutu, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Vicência Martins Soares, 91. Natural de Água Boa (Minas Gerais). Residia no Núcleo Areião, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Julieta Nunes de Souza, 88. Natural de Moreno (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Oscar Tinelli, 84. Natural de Cambará (Paraná). Residia no Jardim Atlântico, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Mercedes da Cruz Pereira, 83. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Joana Benite Silva, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

José Rosa, 79. Natural de Cristina (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Maria Rosa da Costa, 74. Natural de Conceição do Serro (Minas Gerais). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Phoenix.

Silvia Maria de Sousa Oliveira, 71. Natural de Itainópolis (Piauí). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Miguel Moreira da Silva, 71. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

João Manoel Feitosa, 69. Natural de Curral Novo do Piauí (Piauí). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Jorge Wilson Biral Brandão, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Maria José Lima Gangussu, 65. Natural da Barra da Estiva (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Alexandra Motta Ribeiro, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Assessora administrativa. Dia 18, em Santo André. Cemitério Parque dos Ipês, em São Paulo.

Marcus Felipe Pereira, 43. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euro, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Adeildo Linhares Rodrigues, 34. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Operador de reator. Dia 18. Memorial Phoenix.



SÃO CAETANO

Erotides Carmen Leão Ribeiro, 93. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Menezes Neto, 60. Natural de Arauá (Sergipe). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

David Rossi, 61. Natural de Altair (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 18, em Santo André. Cemitério do Horto, em São Paulo, Capital.

Maria Aparecida de Lima, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Geraldo Filomeno Filho, 59. Natural de Pedro dos Ferros (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Aldemar Pereira Santos, 46. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no bairro Amricanópolis. Dia 18. Vale da Paz.