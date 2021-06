Copa América registra 140 casos de covid e Conmebol vê protocolo 'funcionando'

21/06/2021 | 17:40



A Conmebol publicou nesta segunda-feira um novo relatório para atualizar o número de casos de covid-19 relacionados à Copa América. De acordo com a comissão médica da entidade o Ministério da Saúde, mais de 99% dos 15.235 testes de detecção do coronavírus realizados desde o início do torneio até o momento foram negativos e 140 testes foram positivos, um número que representa 0,9% do total.

A maioria dos afetados é formada por trabalhadores, membros de delegações e pessoal terceirizado. O último relatório, divulgado na quinta-feira passada, informava que havia 66 casos de covid-19 entre os envolvidos na competição disputada no Brasil.

Segundo a Conmebol e o Ministério da Saúde, a incidência do coronavírus diminuiu. "É um sinal claro de que as medidas preventivas e os protocolos de saúde estão funcionando conforme o esperado", diz nota da entidade que comanda o futebol sul-americano.

De acordo com Jorge Pagura, apenas um caso precisou de hospitalização por precaução, mas já teve alta. O membro da comissão técnica da Venezuela não necessitou de cuidados de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Após o número grande de contaminações da equipe da Venezuela, está tudo sob controle em relação aos novos casos", diz o especialista. "Nós estamos trabalhando numa América do Sul com um índice muito alto de transmissibilidade. O número de casos na Copa América é alto porque ele é alto em toda a América do Sul", afirma Pagura.

A pandemia continua fora de controle no País. Com lentidão na vacinação, baixa adesão às medidas de isolamento social e sem políticas nacionais de testagem em massa, o Brasil atingiu no último sábado a marca de 500 mil mortes pela covid-19.

Até o momento, as seleções da Venezuela, Colômbia, Chile e Bolívia já registraram casos de membros de suas delegações infectados. O Peru teve um diagnóstico detectado antes de a equipe chegar ao Brasil.