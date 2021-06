Princesa Charlotte usa suéter Ralph Lauren de 250 reais em evento ao lado do irmão e do pai, príncipe William

21/06/2021 | 17:10



E parece que o príncipe George e a irmã, princesa Charlotte, estão mesmo seguindo as dicas de moda da mamãe Kate Middleton! No último domingo, dia 20, os dois participaram de um evento na propriedade da Rainha Elizabeth II em Sandringham, na Inglaterra, e chamaram a atenção pelos looks que usaram para acompanhar o pai, príncipe William, que também aproveitou a data para celebrar o Dia dos Pais.

De acordo com o tabloide Daily Mail, príncipe George usou um shorts de 30 libras esterlinas, cerca de 140 reais, da marca Boden, e uma camisa de 48 libras esterlinas, aproximadamente 335 reais, desenhada pelo estilista italiano II Gufo. Já Charlotte usou um tênis da Nike de 40 libras esterlinas, cerca de 280 reais, um shorts azul de 12 libras esterlinas da marca Mini Boden, equivalente a 84 reais, e um suéter da Ralph Lauren de 36 libras esterlinas, aproximadamente 250 reais.

Fofos, né? Príncipe Louis, o caçula da família, não esteve presente no evento, assim como Kate Middleton, a matriarca.