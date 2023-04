O que fazer em Denver, Colorado – 10 atrações incríveis

Paulo Basso Jr.

Belas paisagens, vida noturna agitada, arenas esportivas, instalações artísticas e, principalmente, muita, muita cerveja. Pouca gente sabe, mas não falta o que fazer em Denver, Colorado.

A cidade é uma graça e tem um centro bem agitado, com diversas cervejarias e barzinhos, além de restaurantes que valem a visita. De quebra, tem uma cena cultural intensa e é cercada por belas paisagens, que servem de convite para quem gosta de trilhas.

Muita gente usa Denver como base para ir às estações de neve do Colorado, como Aspen e Vail. Se for seu caso, separe uns dias para conhecer Denver. Vale a pena, há muitas atrações por lá.

O que fazer em Denver, Colorado

Paulo Basso Jr. Pôr do sol no Red Rocks Park, nos arredores de Denver

Um roteiro em Denver envolve atividades físicas e visitas a diversas atrações e pontos turísticos. Depois de explorar os pontos turísticos de Downtown e dos bairros centrais, que incluem ruas repletas de lojinhas, restaurantes e cervejarias, vale a pena explorar marcos arquitetônicos da cidade, como a Union Square, além de parques e monumentos.

Você encontra muitos pontos turísticos de Denver, Colorado, ao ficar em Downtown e explorar a região e os bairros mais próximos. Durante o dia, não há problemas em caminhar de um lado para o outro. À noite, alguns trechos da cidade podem ser mais violentos.

Confira as atrações de Denver que não podem ficar de fora do roteiro:

10 atrações em Denver

Pelo fato de ter muitas montanhas nos arredores, quem procura o que fazer em Denver, Colorado, encontra diversas oportunidades de hiking que levam a lagos e picos.

Há trilhas para caminhar e andar de bike, que exigem pouco ou muito esforço físico, dependendo do seu interesse. Em algumas delas, dá para ver pássaros e outros animais, a exemplo dos fofinhos cães-da-pradaria. Confira as principais:

1 – Red Rocks Park

Paulo Basso Jr. Ioga no Red Rocks Park

Toda lista sobre o que fazer em Denver, Colorado, precisa incluir o Red Rocks Park. Espetacular, o parque situado a cerca de 30 minutos de carro da capital abriga não apenas trilhas, mas também um anfiteatro natural onde rolam shows e eventos de todo tipo.

Ver o nascer do sol na região, por trás das montanhas, é inesquecível. Confesso que estava rabugento de acordar 4h30 da manhã para isso, mas a experiência vale a pena. E chegar cedo ainda evita que você pare nos estacionamentos mais afastados e tenha de subir um bocado de degraus para chegar ao anfiteatro.

Quando o sol começa a surgir como uma bola de fogo por trás das montanhas, a emoção é garantida. O ideal é se posicionar no topo do anfiteatro, cuja arquibancada em forma de estádio se descortina até um grande palco, na parte inferior.

Rolam muitos shows por lá, o que deve ser incrível por conta da acústica obtida pela presença das grandes rochas avermelhadas que cercam o local. Aos fins de semana, nos meses mais quentes, é possível fazer aulas de ioga assim que o dia amanhece.

Aproveitei que estava lá para relaxar no meio da galera. E, posso garantir, valeu a pena. Os ingressos precisam ser adquiridos com antecedência no site do The River Yoga Studio.

2 – Trilha na região de Boulder

Paulo Basso Jr. Cão-da-pradaria, nas trilhas

Aas trilhas mais procuradas nos arredores de Denver estão em Chautauqua Park, na região de Boulder, bem como em Staunton State Park, Waterton Canyon, White Ranch e, claro, Red Rocks Park. Todas elas estão a menos de uma hora de carro da capital do Colorado.

3 – 16th Street Mall

Paulo Basso Jr. 16th Street Mall, a rua de compras

De volta a Denver, esta avenida em Downtown tem nome de shopping (mall, em inglês), e não é à toa. Trata-se de um calçadão com lojas de todos os tipos, dos dois lados da rua. São cerca de 2 km de vitrines de marcas tradicionais e locais.

Para ajudar quem não abre mão de carregar muitas sacolas, é possível embarcar gratuitamente no Free MallRide, um ônibus que percorre a região. Basta entrar e descer nos pontos que achar mais conveniente.

4 – Larimer Street

Paulo Basso Jr. Larimer Square, com muito o que fazer em Denver

Esta é, talvez, a rua mais legal de Denver. Na parte sul está a Larimer Square, em uma área fechada para carros, muito bem decorada e repleta de restaurantes estrelados. É o caso do The Capital Grille e da Osteria Marco. Ali também há lojas e barzinhos sofisticados.

Paulo Basso Jr. Mural do Il Posto, em Five Points

Já no trecho mais ao norte, no sentido de RiNo e Five Points, perto do The Denver Central Market (que também vale a visita), não faltam bares descolados para tomar drinques e as cervejas locais. Se tiver tempo, passe no Il Posto, cujo atendimento é ótimo. O local também serve bons pratos italianos.

5 – Street art, em RiNo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeremy Burns (@jaysaybay)

Caminhando pela Larimer Street em direção ao RiNo (River North District), você verá muita street art. O local, que tem vida noturna agitada, conta com uma série de murais grafitados, alguns bastante criativos.

Muitos têm mensagens sociais e políticas. Um dos que mais gostei foi o “Larimer Boy/Girl”, de Jeremy Burns (a quem tive a oportunidade de conhecer em um bar, o Spangalang, sobre o qual comento mais abaixo).

Paulo Basso Jr. O que fazer em Denver: Mural em Five Points

Ao olhar o mural de um lado, você enxerga um garoto. Do outro, uma garota. E de frente, formas artísticas completamente distintas.

A maior parte das street arts do RiNo, porém, é trocada anualmente, o que sempre traz um clima arejado para o ambiente. Há até um festival para celebrar a cultura do grafite no pedaço, chamado Crush Walls.

6 – Union Square, em LoDo

Paulo Basso Jr. Union Station

Na lista de o que fazer em Denver, dê um jeito também de encaixar o LoDo. Trata-se de Lower Downtown, o bairro mais antigo de Denver e onde fica um dos principais cartões-postais da cidade, a Union Station.

Dali partem ônibus e trens para o aeroporto, mas o bacana mesmo é curtir os diversos cafés e bares nos arredores. Há até um restaurante brasileiro, chamado Rodizio Grill Brazilian Steakhouse.

Paulo Basso Jr. Bar The Original, novidade para quem busca o que fazer em Denver

Caminhando na direção do Coors Field, o campo de beisebol da cidade, você encontra uma área restaurada voltada apenas para pedestres, chamada McGregor Square. O espaço, que antigamente abrigava um dos estacionamentos do estádio, reúne hoje uma série de casas avarandadas para assistir a jogos.

O The Original, por exemplo, serve um bom sanduíche de pastrami. Pertinho dele está a ChopHouse And Brewery Denver, com diversas torneiras de cerveja e uma série de TVs conectadas em canas de esportes.

7 – Tour cervejeiro

Paulo Basso Jr. Woods Boss Brewing, em Denver

A cerveja está conectada à história de Denver há muitos anos – na verdade, desde a fundação da cidade, em 1859. Os pioneiros que chegaram à região para explorar a mineração de ouro, que havia sido descoberto no Rio Platte, não demoraram a perceber que a qualidade da água proveniente do degelo das montanhas era excelente para a produção da bebida.

Reza a lenda que o primeiro governo local foi constituído em um saloon, o Apple Hall, que está aberto até hoje na 1425 Larimer St. Já em 1873, a cervejaria Coors foi fundada em Golden, nas imediações da atual capital do Colorado. O detalhe é que a empresa ainda usa as fontes naturais descobertas naquele tempo para produzir seu néctar dourado (tours de 30 minutos podem ser agendados na fábrica).

Hoje, quem toma conta da cena da bebida na cidade, porém, são as microcervejarias artesanais. Há mais de 15 delas apenas no centro da cidade. Meu amigo Seth Giovanetti, americano que mora por lá, indicou cinco taprooms (bares de cervejarias) que não podem faltar no roteiro de quem procura o que fazer em Dever, Colorado.

Provei quase todas, mas deixo como destaque a Woods Boss Brewing, que fica em um espaço fantástico, numa espécie de galpão rústico. Eles produzem alguns tipos exóticos, que remetem até a tortas de limão, mas eu gostei mesmo foi da boa e velha lager, geladinha e no ponto.

Cervejaria Spangalang, em Denver | Paulo Basso Jr.A Spangalang também é divertida. Ela está em Five Points, bairro ocupado por pessoas negras durante o crescimento de Denver e que tem uma atmosfera vibrante – isso sem contar charmosas casas avarandadas que, a despeito de terem menos de 100 metros quadrados, podem custar mais de US$ 1 milhão. Há muitos bares e casas de jazz que valem a visita por lá, inclusive. A própria Spangalang tem um logo que lembra uma gravadora antiga e cervejas que remetem ao ritmo.

Paulo Basso Jr. Gramadão da Avery, em Boulder

Há ainda diversas outras cervejarias nos arredores de Denver, como a Avery, em Boulder. Trata-se de uma boa parada para quem vai fazer trilhas nos arredores. Sobretudo no verão, uma vez que o local conta com mesas espalhadas por um convidativo gramado.

8 – Esportes

Paulo Basso Jr. Coors Field, o estádio dos Colorado Rockies

Para os fãs de esportes americanos, Denver também é uma festa. O local conta com equipes nas ligas profissionais das quatro modalidades mais populares do país. Os Broncos, de futebol americano, estão na NFL, enquanto os Nuggets, de basquete, disputam a NBA.

Quem representa a capital do Colorado na MLB é o time de beisebol Colorado Rockies. Já na NHL, a liga de hóquei, quem patina sobre o gelo são os atletas do Colorado Avalanche.

9 – Parques

Para fechar a lista com o que fazer em Denver, Colorado, não deixe de dar ao menos um pulo em alguns dos inúmeros parques da cidade. No principal deles, o City Park, há um zoológico e um campo de golfe. Outra área verde que pode entrar no roteiro é o Denver Botanic Gardens.

10 – Monumentos e artes

Paulo Basso Jr. O famoso Blue Bear, em Denver

Caso queira encaixar visitas a monumentos e artes na hora de planejar o roteiro em Denver, Colorado, considere passar pelo Capitólio (Colrado State Capitol), sede do estado do Colorado. Construído na década de 1890 em granito branco, o edifício conta com uma cúpula dourada com altura equivalente a um prédio de 18 andares. É possível visitar algumas de suas dependências internas.

Mais divertido que ele, no entanto, é o Blue Bear (Urso Azul), que fica do lado de fora do Centro de Convenções do Colorado (CCC). Trata-se de um urso azul enorme projetado por Lawrence Argent com o nome de “I See What You Mean” (algo do tipo Eu Vejo o que Vocês Querem Dizer).

Revestida de polímero-concreto, a obra de 12 metros de altura parece estar empurrando uma das partes da fachada do CCC com as patas e o nariz, de modo a espiar o que está rolando do lado de dentro da parede envidraçada. O ursão fica na entrada principal da 14th Street e rende ótimas fotos.

Paulo Basso Jr. Escultura The Dancers

Dali, uma simples caminhada leva até o Denver Performing Art Complex, que reúne ópera, teatro e diversos espaços culturais. Há uma série de obras nos arredores, inclusive do artista colombiano Fernando Botero. Em uma das extremidades do complexo está o Sculpture Park, onde fica a The Dancers, bela escultura que remete a dois dançarinos.

A capital do Colorado conta ainda com uma série de museus que valem a visita, a exemplo do Denver Art Museum e do Denver Museum of Nature and Science. Para quem pretende visitá-los, uma boa dica é comprar um Denver CityPASS, conjunto de ingressos que chega a oferecer 45% de desconto para quem visita as atrações inclusas. Abaixo, darei mais detalhes sobre ele.

Dicas para economizar nos ingressos

Quem quiser economizar nos ingressos na hora de montar um roteiro em Denver que envolva bastante arte e cultura pode adquirir um um Denver CityPASS. Há pacotes em que você pode escolher três (C3), quatro (C4) ou cinco (C5) atrações, entre elas:

Downtown Aquarium

Denver Museum of Nature & Science

Children’s Museum of Denver at Marsico Campus

Denver Botanic Gardens

Wings Over the Rockies Air & Space Museum

Denver Art Museum

History Colorado Center

Os tíquetes variam de US$ 43 (US$ 36 para crianças de 3 a 12 anos), no caso de escolher três pontos turísticos de Denver, a US$ 59 (US$ 54 para crianças), para cinco atrações. Compensa porque os ingressos de apenas duas dessas atrações já costumam sair o valor do Denver CityPASS.

Onde fica Denver

Na hora de montar um roteiro em Denver, vale saber que a capital do estado do Colorado fica praticamente no coração dos Estados Unidos, tem pouco mais de 700 mil habitantes e funciona como um enorme hub entre o Meio-Oeste e o Oeste americano.

Isso a torna bastante movimentada, inclusive economicamente. Uma série de grandes empresas tem base na região, a exemplo de Molson Coors, uma das maiores cervejarias do país.

Talvez por isso o aeroporto local seja o maior dos Estados Unidos em termos de tamanho – em movimento, ninguém na Terra do Tio Sam supera o de Atlanta, o segundo mais agitado do mundo. Com numerosas (e curiosas) esteiras rolantes em linha reta que levam a uma série de portões de embarque enfileirados, o local vive lotado.

Há até uma companhia aérea com base estabelecida por lá, a Frontier (veja aqui como é viajar nela), uma ultra low coast responsável por conectar Denver a mais de 100 outros destinos dos EUA. Foi por meio dela que eu cheguei na capital do Colorado, mas outras grandes empresas aéreas do país, como American Airlines, United e Delta, também voam para a região.

Base para quem vai a Aspen, Vail e Breckenridge

Paulo Basso Jr. De Denver é possível observar a cadeia montanhosa

Uma das principais curiosidades de Denver é seu apelido: Mile High City. Basta traduzir para perceber que o motivo é literal: plana, ela fica a exatamente 1 milha (1.609 metros) de altura.

Da capital do Colorado, porém, observa-se o tempo todo uma série de picos das Montanhas Rochosas americanas, alguns deles com mais de 5 mil metros de altitude e cobertos por neve eterna. Por isso, muita gente que vai até o estado para esquiar desembarca em Denver antes de seguir para os badalados destinos de inverno do pedaço.

É o caso de Vail e Breckenridge, que estão entre as melhores estações de esqui do Hemisfério Norte e ficam a cerca de 1h40min de carro de lá. Já Aspen, queridinha dos brasileiros, está um pouco mais longe, a aproximadamente 3h30min de estrada.

Quando ir a Denver

Paulo Basso Jr. Esculturas de Botero no Denver Perfoming Art Complex

No verão, entre junho e agosto, Denver é quente para valer. Durante o dia, os termômetros passam fácil dos 35ºC, embora à noite permaneçam em torno de 23ºC. Como a região é bastante seca, a época é boa para quem está atrás de eventos a céu aberto, trilhas cervejeiras e agitada vida noturna.

O inverno, por sua vez, o frio é assolador. De novembro a fevereiro, os termômetros podem atingir em torno de -20ºC, numa boa, com neve a quase 40 cm do de altura. A vantagem de ir até lá nesse período é explorar as montanhas nevadas nos arredores.

Melhor mesmo é viajar na primavera ou no outono, a fim de fazer hiking nas montanhas e parques. Essas épocas também são bons para aproveitar a contagiante vida cultural de Denver, com visitas a museus e obras de street art.

Seguro viagem EUA

Ao ir para Chicago ou qualquer outro destino dos EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde no país são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes nos EUA em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Onde comer em Denver

Há muitos lugares bons para comer em Denver, como os restaurantes nos arredores da Larimer Square. Para quem procura por algo mais original, porém, ficam aqui duas dicas e tanto:

Temaki Den

Paulo Basso Jr. Sushi espetacular do Temaki Den

Quando você olha de fora, não dá nada para este restaurante japonês situado em uma área repleta de restaurantes em RiNo, nas imediações do hotel The Source. Basta pedir um prat no Temaki Den, porém, para ver que você está no lugar certo. Trata-se de uma das melhores casas orientais que já estive nos EUA, com sushis e temakis preparados à perfeição.

Wildflower

Paulo Basso Jr. Escabeche de marisco no Wildflower

Charmoso, o restaurante principal do hotel Life House tem cômodos que remetem a uma maison francesa, muito bem decorados. Um dos destaques do menu do Wildflower é o Spring Onion Agnolotti, uma massa recheada com cebola, deliciosa.

A tábua de frios também vem caprichada, com queijos, salame, copa e um bacon dos deuses. Fica a fica a dica também para o saboroso escabeche de mariscos, como entrada.

Onde ficar em Denver

Veja algumas boas opções de hotéis em Denver.

Grand Hyatt Denver

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grand Hyatt Denver (@grandhyattdenver)

O grande lance deste hotel é a localização. Fica em um trecho privilegiado do centro de Denver, com acesso às principais atrações de Downtown e dos arredores. Os quartos são amplos, muitos deles com vista para a cidade. O tratamento dos funcionários é bastante cordial.

—

The Curtis

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Curtis Hotel (@thecurtishotel)

Este hotel fica a um pulo da Larimer Square, o que por si só já é uma grande vantagem. Tem decoração moderna, diversos ambientes descolados e é pet frendly. É uma das dicas de Seth e Erika, casal de amigos que me receberam em Denver.

—

Kimpton Hotel Monaco

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kimpton Hotel Monaco Denver (@monacodenver)

Mais um hotel bem localizado, no centro de Denver. Conta com ambientes elegantes e tem boas avaliações em relação à limpeza.

—

Outros hotéis em Denver

O prêmio World Best Awards, da prestigiada publicação de turismo Travel + Leisure, selecionou os melhores hotéis de Denver para quem busca luxo e sofisticação. Clique nos nomes para conferir mais detalhes:

—

