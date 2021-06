Criança está em estado grave de saúde após cair de atração no Beto Carrero, em SC

21/06/2021 | 16:45



Uma criança de 6 anos está em estado grave após cair de uma das atrações do parque Beto Carrero World, no último sábado, 19, em Penha, Santa Catarina. A criança caiu de dois metros de altura de uma estátua de gorila, sofreu traumatismo e, na noite de sábado, 20, passou por cirurgia no crânio.

A família, que é natural de Curitiba, comemorava o aniversário da criança. Chovia no momento da queda. Segundo informou a administração do parque, Enzo se desequilibrou quando tentava bater uma foto nos braços do gorila, que é uma das atrações do local.

"A situação é grave, ele está sedado, mas estável na terapia intensiva. A família o acompanha", informou Fábio Oliveira, diretor administrativo do Hospital Infantil Pequeno Anjo, em Itajaí.

Por nota, a administração do Beto Carrero informou que a criança foi atendida no local e a equipe de bombeiros o conduziu com a ambulância do parque para o pronto-atendimento mais próximo, ficando sob os cuidados médicos.