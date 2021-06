Poderosa! Anitta é convidada para participar do conselho de um banco

21/06/2021 | 16:10



Avisa que é ela! Anitta que é cantora, compositora, independente, empresaria, poderosa, dona do próprio nariz e agora a mais nova parceira do conselho de administração do banco Nubank. Tá bom ou quer mais açúcar?

Pois é, Anitta não dá ponto sem nó e foi anunciada nesta segunda-feira, dia 21, realmente responsável por ajudar a empresa a aprimorar todos os seus serviços e produtos.

A cantora participará de reuniões trimestrais com todo o conselho e com a diretoria com o objetivo de discutir decisões estratégicas para o futuro do banco digital.

- É muito chato e constrangedor não conseguir ter acesso a produtos financeiros. Muita gente na América Latina sempre viveu de emprego informal. Como essas pessoas vão ter histórico de crédito? Fiquei impressionada ao ver o trabalho do Nubank em fazer com que milhões de pessoas se sintam incluídas, podendo ter uma vida financeira melhor, comentou Anitta em um comunicado do banco para a imprensa.

A intenção da marca é buscar por mais diversidade e tentar compor um conselho muito mais feminino, visto que, Anitta é atualmente a terceira mulher contratada para o conselho se juntando com Anita Sands - professora a Universidade americana de Princeton e com Jacqueline Reses que é ex-presidente da fintech Square e atual presidente do Conselho Consultivo Econômico do FED - o banco central americano.

Estamos torcendo para que essa parceria dê muito certo!