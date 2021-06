Mauá começa a vacinar quem tem entre 50 e 54 anos

da Redação



21/06/2021 | 15:30



A partir de amanhã, Mauá inicia a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com idade entre 50 e 54 anos. As doses serão aplicadas nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, das 9h às 16h. As exceções são as unidades de saúde Flórida, Magini e Zaíra 2, as quais têm horário estendido até as 20h apenas no primeiro dias de imunização desta nova faixa etária. Mauá foi a última cidade do Grande ABC a abrir a vacinação para essa idade.

Outras duas opções para os munícipes receberem a imunização é o Ginásio Celso Daniel (acesso pela rua Vitorino Dell''Antonia, no estacionamento de funcionários da Prefeitura), exclusivamente no sistema drive-thru, e o Mauá Plaza Shopping, que também terá drive-thru e a opção convencional (quem vai a pé). No caso das pessoas que preferirem ir de carro, o estacionamento do shopping será gratuito. O acesso é pela Avenida Antônia Rosa Fioravanti. Esses dois postos de vacinação, também vão funcionar das 9h às 16h, é somente nesta terça-feira para este grupo.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas na cidade até esta sexta-feira, dia 18, 153.406 vacinas (110.040 da primeira dose e 43.366 da segunda).

O pré-cadastro no site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br) é obrigatório e fundamental, pois facilita e agiliza o atendimento e ainda reduz as chances de aglomeração nos postos. Somente podem ser imunizadas as pessoas que comprovem residência no município e apresentem CPF.

Com o lançamento da campanha ''Mauá na luta contra a fome'', qualquer pessoa pode doar um alimento não-perecível da cesta básica. Se puder, faça a doação após ser vacinado. Não é obrigatório, mas ajudará muito a quem não tem o mínimo para colocar na mesa.