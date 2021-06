Diretor artístico da Globo recebe alta hospitalar após quase perder os movimentos do corpo

21/06/2021 | 15:10



Adriano Melo, diretor artístico da TV Globo, recebeu alta do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. O profissional sofreu um acidente e lesionou a coluna, o que o levou a perder alguns movimentos do corpo. Por sorte, a situação parece ser apenas temporária. Por meio de seu Instagram, ele já apareceu em pé com a ajuda de um andador.

Na legenda, ele escreveu:

Cansado, depois de mais de semana no hospital, sem saber se ia me mexer de novo, mas muito feliz de poder ir pra casa. Agora começar a fisio [fisioterapia] com tudo, sem pena, só foco! Muito obrigado a todos que rezaram e torceram.

Adriano, de 46 anos de idade, deu entrada no hospital com uma compressão da medula espinhal. Devido ao ferimento, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência e ficar alguns dias em observação.