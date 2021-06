Dia Internacional do Ioga: os melhores destinos para imergir na prática milenar

Redação

Do Rota de Férias



21/06/2021 | 14:56



Em 21 de junho é celebrado o Dia Internacional do Ioga. A prática milenar está diretamente relacionada ao turismo por oferecer momentos de reflexão e bem-estar, algo almejado por diversos viajantes durante as férias.

Há uma série de destinos espalhados pelo mundo diretamente relacionados ao ioga, como Índia e Bali, na Indonésia. No Brasil, um dos melhores lugares para a prática é a Chapada dos Veadeiros, no coração do país.

5 destinos para celebrar o Dia Internacional do Ioga

Índia

Eternal Happiness no Pexels

Todos os anos, no Dia Internacional do Ioga, os fãs da prática milenar se lembram da Índia, onde o conjunto de respirações e exercícios surgiu entre 5 mil e 7 mil anos atrás. Há centenas de retiros especializados em cidades como Goa e Pune, além dos arredores de Bangalor e nas regiões próximas ao Himalaia. Entre os mais famosos estão Yoga Vana, Shreyas Yoga Retreat e Little Cove Yoga Retreat.

Bali

Artem Beliaikin no Pexels

A ilha indonésia de Bali, cercada por montanhas vulcânicas, está intimamente relacionada ao ioga. Na busca pelo bem-estar, milhares de turistas do mundo todo procuram os retiros da região, além de hotéis que investem na prática.

Os cursos de meditação ganham tons mágicos quando realizados de frente para as maravilhosas praias locais. Entre os destinos mais famosos da região para praticar ioga estão o Yoga Barn e o Soul Norish Retreats, este último em Ubud.

Costa Rica

Paulo Basso Jr.

A frase mais usada no país da América Central, “pura vida”, não deixa dúvidas de que a Costa Rica é um lugar voltado para o bem-estar. No Dia Internacional do Ioga, diversos locais do destino recebem quem chega de fora atrás de dias de descanso e meditação.

Entre as celebridades que já estiveram em retiros locais está a brasileira Gisele Bündchen. Estúdios situados em destinos como Santa Teresa oferecem pacotes de aulas em meio à mata verde e cachoeiras. Vulcões e praias também compõem o visual espetacular da Costa Rica.

Red Rocks, Colorado

Paulo Basso Jr.

Usado como um anfiteatro natural, com rochas avermelhadas por todos os lados, no meio das montanhas, o Red Rocks Park, a cerca de 30 minutos de carro de Denver, Colorado, oferece uma das melhores experiências de ioga do planeta.

Ali, o estúdio The River Yoga organiza, nas manhãs de sábado, uma aula de uma hora em meio ao espetacular visual da região. Vale a pena chegar mais cedo para ver o sol nascer e absorver toda a energia local.

Chapada dos Veadeiros

Divulgação

O Brasil também conta com um representante entre os melhores destinos do mundo para praticar ioga. Trata-se da Chapada dos Veadeiros, no coração do país.

No meio do cerrado, na Cidade de Alto Paraíso, Goiás, há diversos retiros especializados na prática. O Paraíso dos Pândavas Yoga Resort é um dos mais famosos do pedaço.

Uma vez na região, vale a pena aproveitar toda a biodiversidade do destino, que conquistou o título de Patrimônio Mundial da UNESCO. A paisagem é perfeita para celebrar o Dia Internacional do Ioga.