Renda extra: veja como se tornar entregador do Mercado Livre

Bianca Bellucci

Do 33Giga



21/06/2021 | 14:48



A pandemia de covid-19 aumentou o número de desempregados no Brasil. Entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, o País registrou um recorde histórico de 14,4 milhões de pessoas em busca de uma colocação. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao mesmo tempo, no entanto, os serviços digitais despontaram. E, para cumprir os prazos, a logística ficou em evidência. Tanto que o termo “como se tornar entregador do Mercado Livre” foi parar no topo das pesquisas do Google.

Desde 2018, inclusive, o Mercado Livre trabalha com uma modalidade chamada de Mercado Envios Flex. Ela permite que o vendedor trabalhe com o prazo de entrega no mesmo dia, usando bicicleta, moto ou carro para realizar o serviço. Isso faz com a loja ganhe destaque dentro do marketplace. Só que não é qualquer pessoa que pode se tornar um entregador neste contexto.

Conheça o Mercado Envios Flex

O Mercado Envios Flex é um recurso criado para os vendedores que, por enquanto, só funciona no estado de São Paulo. A ideia é que eles não dependam de transportadoras, substituindo o serviço por um entregador próprio, que vai deixar o produto na casa do cliente no mesmo dia.

Esta é a única forma de trabalhar com o recurso. Isso porque, após baixar o aplicativo (disponível para Android), o usuário só tem acesso a uma ferramenta de leitura do código do produto. Ou seja, não há chamadas ou notificações de pedidos próximos, como ocorre com a Uber. É necessário ter a encomenda em mãos para iniciar a rota.

Quem quiser trabalhar como entregador do Mercado Livre por meio desta modalidade deve procurar vendedores na região e oferecer seus serviços. No entanto, existe uma alternativa mais simples para trabalhar na categoria.

Como se tornar entregador do Mercado Livre

Desde 2016, a plataforma Eu Entrego conecta vendedores do Mercado Livre a uma comunidade de profissionais independentes. Para fazer parte do time de logística, a pessoa deve acessar a página oficial do serviço e se cadastrar em “Quero Ser Um Entregador”. Após o registro, é necessário baixar o aplicativo no Android ou iOS e usar as mesmas credenciais para acessá-lo.

Agora, sempre que houver uma encomenda próxima a você, o app avisará com uma notificação. Basta aceitar o pedido e se tornar o entregador do Mercado Livre da vez.