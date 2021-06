Príncipe William comemora aniversário e ganha homenagem da família real

21/06/2021 | 14:11



Parece que tem alguém na família real que está apagando mais uma velinha nesta segunda-feira, dia 21. Isso mesmo, o príncipe William está comemorando os seus 39 anos de idade e segundo o Daily Mail a rainha Elizabeth II e o príncipe Charles já enviaram os desejos de felicidades reais para o Duque de Cambridge.

A conta oficial da família real no Instagram compartilhou as felicitações para o primogênito da princesa Diana e publicou também nos Stories algumas fotos e momentos importantes do príncipe.

Além disso e como você viu, foi comemorado no último domingo, dia 20, o dia dos pais na Inglaterra e o duque de Cambridge juntou-se aos seus folhos: príncipe George de sete anos de idade e princesa Charlotte de seis anos de idade, para dar início a uma meia maratona no Queen Elizabeth's Sandringham Estate.

O trio apareceu nas imagens vestidos casualmente para o passeio e segundo a People, eles ajudaram na contagem regressiva da largada da corrida e também torceram muito por todos os corredores que estavam ali presentes.

Que fofos, né!?