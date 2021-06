Variante Delta da Covid-19 circula em 92 países e é fonte de preocupação, diz OMS

21/06/2021 | 13:44



A variante Delta do coronavírus circula atualmente em 92 países. A informação foi dada pela líder técnica da resposta da OMS (Organização Mundial de Saúde) à pandemia de Covid-19, Maria Van Kerkhove, em entrevista coletiva da entidade. "Essa cepa tem demonstrado uma maior taxa de contaminação ..., mas ainda não temos conhecimento de que sua taxa de mortalidade seja mais elevada", afirmou.

A epidemiologista americana reforçou que as medidas de distanciamento e saúde pública funcionam na prevenção contra a cepa. "Ainda estamos aprendendo, mas estamos preocupados, uma vez que a variante Delta tem continuamente se espalhado de maneira rápida pelos países."

Kerkhove ressaltou que estudos demonstram que as vacinas já existentes são eficazes contra a cepa Delta, ainda que ocorra redução da neutralização do vírus. Mas pontuou que é possível que, em algum momento, "haja uma constelação de variantes e que as vacinas percam sua eficácia".

O diretor executivo, Michael Ryan, insistiu na necessidade de que todos os indivíduos suscetíveis a condições mais severas da doença, como pessoas com comorbidade e idosos, sejam vacinados ao redor do mundo. "Esse vírus tem potencial de ser mais letal por ser mais facilmente transmissível entre humanos e encontrará essas pessoas mais vulneráveis", afirmou.

O comando da OMS disse que já enviou vacinas a "mais de 131 países", no âmbito da Iniciativa Covax.

No total, já foram despachadas mais de 90 milhões de doses, informou a entidade.