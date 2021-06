Homem é preso acusado de agressão doméstica em Santo André

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



21/06/2021 | 13:21



Policiais militares do 10º Batalhão de Santo André prenderam, nesse domingo (20), um homem acusado de agressão doméstica.

Ação aconteceu quando os policiais receberam uma denúncia de que uma mulher havia sido agredida. Quando chegaram ao local, o suposto agressor não estava. Rapidamente, iniciou-se a busca, quando foi encontrado, o homem tentou fugir, mas logo foi alcançado pelos policiais.

Com o indivíduo foram encontrados dois tabletes de substância aparentando ser maconha, uma balança de precisão e uma folha de papel com anotações de contabilidade do tráfico de entorpecentes. O homem foi detido e conduzido ao distrito policial.