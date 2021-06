Gusttavo Lima é acusado de plágio e compositor pede 80 milhões de reais em indenização

21/06/2021 | 13:10



Gusttavo Lima está dando o que falar na internet! Segundo o Domingo Espetacular, o cantor sertanejo foi acusado de plágio por um compositor que diz ser o autor do sucesso Saudade Sua. A música teria sido oferecida ao sertanejo dois anos antes de ser lançada.

Fábio Basílio de Freitas afirma ser o autor da música, que na verdade se chamaria Fundo do Poço. Ele entrou com uma ação contra o sertanejo, que ainda está em andamento.

- A música fui eu que fiz. Pessoas que eu não conheço, ganhando dinheiro com a minha ideia.

Em 2018 a música teria sido oferecida oferecida para Gusttavo Lima por 100 mil reais. O sertanejo teria recusado e Fábio passou a negociar com outro artista. Nesse tempo, Gusttavo tentou negociar a compra da canção com Fábio novamente, mas as partes não se acertaram. A surpresa veio em 2020, quando a música havia sido lançada por Gusttavo Lima.

Advogado de Fábio afirmou que o escritório de Gusttavo Lima já ofereceu um acordo de 20 mil reais, que foi recusado por eles e o processo segue em andamento na Justiça. Os valores de indenização estão na casa dos 80 milhões de reais.

O Domingo Espetacular também procurou o advogado do artista, que negou o plágio e afirmou que entrará com uma notícia-crime contra Fábio por dizer que Gusttavo Lima plagiou a música.

- Não houve plágio. Temos absoluta certeza que os compositores não plagiaram a ideia. É totalmente absurdo esse valor de causa. Entendemos que é um absurdo, fez isso para chamar atenção e difamar a imagem do Gusttavo. Haverá também o pedido de reparação de danos.