Ator de Friends revela que tem câncer de próstata em estágio avançado: - Este não é um processo fácil

21/06/2021 | 13:10



De acordo com informações da revista People, o ator James Michael Tyler, que interpretou Gunther na série Friends, revelou que está com câncer de próstata em estágio avançado.

O ator de 59 anos de idade contou, no programa Today, que recebeu o diagnóstico em setembro de 2018, quando foi informado durante um exame de rotina que tinha câncer de próstata avançado - e que se espalhou para seus ossos:

- Tenho lidado com esse diagnóstico há quase três anos. É estágio quatro [agora], câncer em estágio avançado. Então, eventualmente, você sabe, provavelmente vai me pegar.

James disse que fez terapia hormonal por cerca de um ano, e que o tratamento funcionou maravilhosamente. No entanto, durante a pandemia em 2020, o câncer progrediu e se espalhou, afetando a coluna, o que levou à paralisia da parte inferior do corpo. Atualmente, ele está em quimioterapia.

O ator participou da reunião do elenco de Friends na HBO Max. Sobre o assunto, ele contou:

- Eu queria fazer parte disso, e inicialmente ia estar no palco, pelo menos, com eles, e poder participar de todas as festividades. Foi doce, sinceramente. Fiquei muito feliz por estar incluído. Foi minha decisão não fazer parte disso fisicamente e fazer uma aparição no Zoom, basicamente, porque eu não queria aborrecer, sabe? Eu não queria ser tipo: Oh, e por falar nisso, Gunther tem câncer.

James ainda afirmou que seu objetivo é ajudar a salvar pelo menos uma vida divulgando esta notícia e encorajar as pessoas a fazerem o exame para detectar a doença precocemente:

- Existem outras opções disponíveis para os homens, se eles pegarem [a doença] antes de mim. Da próxima vez que você fizer apenas um exame básico ou seu check-up anual, peça ao seu médico para fazer um teste de PSA. É facilmente detectável. Se for se espalhar além da próstata até os ossos, que é mais prevalente na minha forma, pode ser muito mais difícil de tratar. Muitos homens, se pegarem cedo, é facilmente tratável. Não quero que as pessoas tenham que passar pelo que estou passando. Este não é um processo fácil.

Por fim, ele concluiu:

- Isso me fez, pessoalmente, perceber como cada momento é importante, todos os dias. E lutar. Não desista. Continue lutando. Mantenha-se o mais leve possível. E tenha metas. Estabeleça metas.