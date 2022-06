Inverno 2022: 5 destinos perfeitos para curtir o friozinho no Brasil

Redação

A temporada de inverno 2022 no Brasil começou agitada nos destinos mais desejados do país durante o período. É o caso de Campos do Jordão, em São Paulo, Monte Verde, em Minas Gerais, Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, Penedo e Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, e Domingos Martins, no Espírito Santo.

O clima serrano de todos esses lugares chega aquecido por lindas paisagens, fondues em torno de lareiras, hotéis aconchegantes e muita diversão. Durante o inverno 2022, mesmo com o frio, vale a pena focar nas atividades ao ar livre e evitar aglomerações

Inverno 2022 no Brasil

Confira cinco destinos para curtir o inverno 2022 no Brasil:

Veja qual deles combina mais com o seu estilo

Campos do Jordão

Paulo Basso Jr.

Situada a 194 km de São Paulo, Campos do Jordão é a cara do inverno no Brasil. Todos os anos, a Vila Capivari, marcada pelo burburinho, recebe viajantes em meio a casas de estilo enxaimel e uma série de traduções. No inverno 2022, não está sendo diferente.

Uma vez na cidade, vale a pena bater perna nos minishoppings, tomar chocolate quente na praça ou garantir um assento nas mesas ao ar livre da cervejaria Baden Baden. Além disso, é possível fazer uma série de passeios ao ar livre, como subir de teleférico ao topo do Morto do Elefante e ir aos jardins do Horto Florestal e do Parque Amantikir.

Onde ficar em Campos do Jordão

Três hotéis em Campos do Jordão se destacam no ranking das 25 melhores opções de hospedagem do Brasil selecionados pelo Travellers’ Choice Awards 2022. O prêmio tem como base a opinião de usuários que classificam e comentam suas estadias no site TripAdvisor.

O Hotel Le Renard aparece em sexto lugar no ranking, atrás apenas de empreendimentos localizados em Gramado, no sul do país. O Carballo Hotel & Spa surge logo em seguida, em sétimo, enquanto o Hotel Vila Inglesa desponta na 22ª colocação.

Aqui, você confere outras cinco ótimas opções de hospedagem em Campos do Jordão, com preços para todos os bolsos.

—

Monte Verde

Divulgação

Nem todo mundo sabe, mas Monte Verde, em Minas Gerais, nasceu de uma história romântica. Foi em uma viagem de lua-de-mel que o casal de imigrantes letões Verner e Emilia Grinberg se encantou pelo visual da Serra da Mantiqueira e, tempos depois, resolveram se fixar por lá, dando início ao distrito de Camanducaia que, hoje, atrai muitos casais apaixonados nos meses mais frios do ano.

Durante a temporada de inverno 2022, Monte Verde pode ser um bom destino para quem deseja se isolar em hotéis tranquilos, com ofurôs e grandes janelas ou sacadas que dão vistas para florestas de araucárias. Na vilinha, dá para ver vitrines e comprar um pouco de tudo, desde roupas e presentinhos até embutidos, bebidas, queijos mineiros, geleias e chocolates.

Se o frio não impedir, vale a pena explorar a natureza nos arredores. Entre os destaques estão as trilhas que levam até o alto das pedras Redonda e Partida.

Onde ficar em Monte Verde

Quatro hotéis em Monte Verde se destacam na lista dos mais românticos do Brasil divulgada pelo Travellers’ Choice Awards 2022, ranking elaborado anualmente a partir das avaliações dos usuários do site TripAdvisor.

Em quinto lugar, a Pousada Villa D’Amore é a melhor colocada entre os representantes do distrito de Camanducaia, em Minas Gerais. O Kuriuwa Hotel desponta em oitavo, enquanto a Pousada SPA Mirante da Colyna é a 14ª e a Pousada Valle das Flores, a 17ª.

O único destino da lista com tantos premiados quanto Monte Verde é Gramado, onde fica o Hotel Vale D’Incanto, eleito como o mais romântico do Brasil. Campos do Jordão vem logo atrás, com três hospedagens indicadas para quem viaja a dois.

Caso prefira ampliar a procura, veja aqui sete chalés e pousadas charmosos para ficar em Monte Verde.

—

Gramado e Canela

Paulo Basso Jr.

Pensou em inverno, pensou em Gramado e Canela. A Serra Gaúcha é, há anos, um dos destinos mais preparados para receber viajantes durante os meses mais frios do ano no Brasil.

Na agenda do inverno 2022, assim como ocorre há anos, haverá muitos eventos culturais na região. O ideal é curtir as opções a céu aberto e visitar lugares como a Aldeia do Papai Noel e o Mini Mundo. Isso, claro, sem contar o tempinho namorando as vitrines da Avenida Borges de Medeiros, tomando um café na Rua Coberta ou, ainda, andando de pedalinho no Lago Negro, em Gramado.

Em Canela, não faltam bons passeios para fazer ao ar livre. Um dos grandes cartões-postais locais é a Cascata do Caracol, que pode ser observada de um bondinho. Lá perto está o Castelinho Caracol, onde dá para provar um apfelstrudel com sorvete de creme, acompanhado de chá de maçã ou chocolate quente.

Onde ficar em Gramado e Canela

Os cinco melhores hotéis do Brasil ficam em Gramado, de acordo com o Travellers’ Choice Awards 2022, conceituado prêmio de turismo elaborado a partir das opiniões dos usuários do site TripAdvisor.

A lista, puxada pelo Colline de France, o segundo melhor hotel do mundo, reflete o grande momento que vive o mercado de turismo na cidade.

Os outros hotéis listados são o Hotel Valle D’Incanto, o Hotel Ritta Höppner, o Hotel Refúgio da Montanha e o Hotel Estalagem St Hubertus.

Para mais opções, confira aqui 10 hotéis e pousadas de charme em Gramado e Canela.

Seguro viagem também é importante no Brasil – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na hora de fechar a compra no Seguros Promo.

—

Penedo e Visconde de Mauá

Divulgação – Rituaali

A Serra Fluminense também conta com destinos perfeitos para aproveitar o período mais gelado do ano no Brasil. Enquanto Visconde de Mauá conta com pousadas exclusivas para casais, cercadas de natureza intacta, Penedo é perfeita para famílias com crianças. Afinal, é lá que fica a Pequena Finlândia, espaço que reúne cerca de 30 lojas com arquitetura típica do país nórdico.

Entre um destino e outro, reserve um tempo para comer pratos típicos alemães, saborear chocolates belgas e fazer passeios na natureza. Passeios off-road ou de quadriciclo levam a pontas como a cachoeira do Escorrega, o Poção da Maromba, as dependências do Parque Nacional de Itatiaia e o Vale do Alcantilado.

Onde ficar em Penedo e Visconde de Mauá

Entre os melhores hotéis para curtir o inverno 2022 na região estão a Pousada Casa Bonita e o Verde Que Te Quero Ver-te, em Visconde de Mauá, e o Hotel Bertell Inn e a Pousada Chez Nous , em Penedo. Nesta última, também vale a pena passar alguns dias nos sofisticado spa Rituaali.

—

Domingos Martins

Tadeu Bianconi

Domingos Martins, no Espírito Santo, é um dos destinos mais românticos do Brasil. E, também, um dos mais indicados para visitar no inverno 2022, uma vez conta com diversas atrações ao ar livre.

É o caso das trilhas no Parque Estadual da Pedra Azul. O nome do local remete a uma imensa formação de granito e gnaisse que fica azulada conforme a luz do sol a atinge.

Na região, também dá para fazer rafting, ir a campos de morango e se jogar em algumas compras na vilinha. Há, também, bons restaurantes de especialidades europeias, como as cozinhas francesa e italiana. Tudo isso a apenas 42 km da capital Vitória.

Onde ficar em Domingos Martins

Para quem gosta da ideia de passar o inverno 2022 em Domingos Martins, vale a pena fazer reservas em locais como o Aroso Paço Hotel e a Pousada Pedra Azul.