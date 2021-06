Ribeirão Pires vacina 50% da população adulta

da Redação



21/06/2021 | 12:51



Ribeirão Pires alcançou a marca de 50% da população adulta vacinada. Segundo o último vacinômetro divulgado pela Secretaria de Saúde, no sábado, dia 19, 45.069 pessoas haviam tomado a primeira dose contra a covid-19. A população adulta da cidade é estimada em 90.000 pessoas.

“É um número expressivo e demonstra o quanto a administração está empenhada em vacinar a população. Além disso, é um momento de alegria, onde temos a certeza de que dias melhores se aproximam”, comentou Audrei Rocha, secretário Municipal de Saúde.

A centralização da imunização no Complexo Ayrton Senna, que funciona tanto como drive thru, como para pedestres, é apontada pelo Secretário de Saúde como uma medida assertiva para o rápido processo de imunização.

“Realizar a imunização apenas no Ayrton Senna nos trouxe um maior controle, visibilidade e transparência ao processo, além de ser um local de fácil acesso na região central da cidade”, disse, antes de parabenizar a força-tarefa também das secretarias. “Felicito o empenho do pessoal da saúde, somada às outras secretarias, Sejel (Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo), Educação, Segurança, Trânsito, que estão desenvolvendo uma grande corrente do bem para a imunização de toda a nossa população”, finalizou.

A imunização segue em Ribeirão Pires para pessoas com 47 anos ou mais. Amanhã, dia 22, será a vez das pessoas a partir dos 45 anos.