Mari desabafa em Jogo da Discórdia no Power Couple Brasil: - Não vou mais aturar o olhar da Deborah para mim

No último domingo, dia 20, os casais participaram do Jogo da Discórdia no Power Couple Brasil! Mais uma vez, Mari Matarazzo e Matheus Yurley, Bruno Salomão e Deborah Albuquerque estiveram em um clima tenso no programa. Mari afirmou:

- Eu entrei olhando para cara da Deborah. Ela olhou para a minha cara, gritando, debochando da minha cara. Quando eu votei, eu fiz a mesma coisa que ela fez comigo, não foi mais e nem menos, só retribuí. Já conversei com você várias vezes, Li, falando sobre o olhar da Deborah sobre mim. Eu fiz isso e, se ela fizer de novo, eu faço pior, eu não vou mais aturar o olhar da Deborah para mim.

Já Geórgia e Thiago revelaram que sentem falta de afinidade com Nina e Filipe:

- É uma questão de jogo, por falta de opção mesmo. De todos os casais, acaba sendo o único que já votou na gente.

- A gente não conseguiu se aproximar, concordou Fillipe.

Li Martins, Mari e Mirela conversaram sobre as atitudes dentro do reality show:

- Eu queria esclarecer: eu não estou julgando você, naquele momento você não me agradou, contou Li.

- Você não entende que o seu olhar me julgou?, questionou Mari.

- No meu olhar você achou que estava te julgando, mas na verdade eu só não estava aprovando a sua atitude e o comportamento que você tem. Eu não tenho nada contra você. A única coisa é que depois da dinâmica do Faro, eu senti que vocês se afastaram um pouco. Até então tava tudo certo, comentou a ex-Rouge.

- Li, vou ser sincera com você: toda vez que ou a Deborah e o Bruno, e agora vocês, são Casal Power, vocês se trancaram. A impressão que a gente tem é que vocês está chateada, mas a gente não tem bola de cristal para adivinhar. A gente não se afastou de você, falou Mirela.

Eliminados do programa, Márcia Fellipe e Rod Bala foram ao Hora do Faro e analisaram o jogo. Márcia disparou:

- A Nina é preguiçosa. Não faz absolutamente nada para servir os outros ali. Acredito que o que você puder colaborar é muito válido. Mimimi, tudo se sente ofendida, só ela tem razão.

Sobre JP e Li, eles falaram:

- Eles são falsos, mascarados. Os dois juntos. Aquela voz da Li é insuportável. Egoístas, só pensam neles.

O casal ainda opinou sobre Deborah e Bruno:

- A gente viu muitas coisas pesadas. É muita coisa pesada se a gente for expor tudo aqui de novo. A gente já tá fora, disse Rod.

- Acredito que quando eles saírem da casa, eles mesmos vão fazer a opinião deles, finalizou Márcia.