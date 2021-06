'Militares garantem a liberdade', diz Bolsonaro em evento na Aeronáutica

21/06/2021 | 12:05



O presidente Jair Bolsonaro voltou a exaltar, nesta segunda-feira, 21, em um breve discurso durante solenidade de graduação de sargentos na Escola de Especialistas de Aeronáutica, em Guaratinguetá (SP), a defesa das Forças Armadas. O presidente repetiu que militares devem defender as cores "verde a amarela" da bandeira brasileira e garantir a liberdade e o cumprimento da Constituição.

"Vejo aqui uma garotada que agora se espalha pelos quatro cantos do Brasil para levar patriotismo, dedicação e as cores da nossa bandeira verde e amarela, que são as cores que nos dão um norte", disse o presidente aos formandos.

Após a cerimônia, Bolsonaro retorna a Brasília, onde tem reunião com o subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência, Pedro Cesar Sousa. Em seguida, encontra-se com os ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Economia, Paulo Guedes, da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Por último recebe o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.