João Figueiredo celebra aniversário ao lado de Sasha Meneghel em Igreja nos Estados Unidos: Com pessoas que eu amo

21/06/2021 | 11:10



Sasha Meneghel e João Figueiredo continuam aproveitando a viagem de lua de mel - e a comemoração acabou ficando ainda mais especial, já que o cantor gospel fez aniversário no último sábado, dia 19. Já no último domingo, dia 20, o esposo de Sasha revelou como decidiu celebrar a data: participando de uma reunião com adolescentes frequentadores da Igreja Lagoinha de Orlando, nos Estados Unidos.

Através de seu Instagram, o jovem de 21 anos de idade compartilhou uma série de cliques do momento, que você confere abaixo, e na legenda agradeceu tanto pela oportunidade de se apresentar quanto pelas mensagens de carinho que recebeu dos seguidores na data:

Ontem foi meu aniversário e eu tive a honra de passar esse dia fazendo o que mais amo na vida, com pessoas que eu amo. Obrigado, Jesus, e obrigado pelas mensagens de carinho que recebi. Obrigado Lagoinha Orlando Church pelo carinho, amo vocês!

Já o perfil oficial da Igreja esclareceu que o cantor participou de um Rocket - uma reunião periódica realizada com adolescentes e que conta com conteúdo específico para a faixa etária. Além disso, eles também compartilharam algumas imagens do momento, como uma foto de Sasha durante a apresentação musical do esposo.