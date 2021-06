Meghan Markle não vai mais em homenagem para Lady Di com príncipe Harry por causa de príncipe William: - Há muita tensão

21/06/2021 | 11:10



No dia 1º de julho, acontecerá o evento de inauguração de uma estátua de Lady Di - essa seria a data em que ela completaria 60 anos de idade. No evento, os irmãos príncipe William e príncipe Harry irão se reunir novamente desde o funeral do avô, príncipe Philip, que morreu em abril.

Ainda não se sabe exatamente o que irá acontecer, mas fontes já informaram que Harry ia levar a esposa, Meghan Markle, que tiraria um tempinho da licença-maternidade para acompanhar o marido na viagem à Inglaterra - algo que logo depois foi negado por outros veículos. E segundo contou a especialista na realeza Charlotte Griffiths ao Daily Mail, William teria sido um grande fator decisivo para a não-presença da Duquesa de Sussex no evento:

- Esta decisão e tudo isso foi 50% William. Diana também é mãe dele. Ele faz questão disso regularmente a portas fechadas. Este não era o momento certo para trazer Meghan porque há muita tensão entre Wiliam e Meghan, particularmente.

Richard Eden, jornalista do The Daily Mail, informou que o pronunciamento do casal sobre a ida de Meghan diz que eles têm um bebê muito pequeno e não é prático para eles viajarem com a família:

- Não é uma surpresa porque ela não era esperada. O dia sempre foi muito sobre Diana e seus filhos. São eles que fazem os discursos. Você pode imaginar Meghan vindo depois de tudo o que aconteceu?

Charlotte Griffiths ainda acrescentou:

- Em outro mundo, você pode imaginar Meghan realmente ansioso por esta visita. O nome do meio de sua filha é Diana e é muito bom para marca Markle. Mas como ela poderia realmente enfrentar isso depois de tudo o que aconteceu?

Além disso, segundo o The Sunday Times, apesar dessas supostas intrigas, parece que William e Harry entraram em um acordo sobre uma trégua entre eles, pelo menos para o evento de homenagem à Lady Di. Uma fonte contou ao jornal que os irmãos se comunicam apenas por mensagens de texto desde o funeral do avô:

- Harry e William só se comunicaram por texto desde o funeral do Duque de Edimburgo. Não houve nenhum bate-papo pessoal ou conversas adequadas, apenas uma troca muito breve e mínima de mensagens de texto. O relacionamento ainda está muito tenso e não há sinais de que haverá qualquer tipo de união em breve.

A fonte continua:

- Os meninos vão sair juntos por respeito à mãe, mas não houve reconciliação. Charles vai deixar os meninos com isso. Harry precisará ficar em quarentena por pelo menos cinco dias quando chegar à Inglaterra, provavelmente no Frogmore Cottage em Windsor. [Príncipe] Charles [pai deles] deixou bem claro que não estará por perto além disso porque está indo para a Escócia. Não há reunião planejada.

Complicado, né?