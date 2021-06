Tiago Leifert, participantes e jurados fazem homenagem para Fausto Silva no Super Dança dos Famosos: - É por você que a gente tá aqui

21/06/2021 | 11:10



No último domingo, dia 20, Tiago Leifert assumiu comando da Super Dança dos Famosos no lugar de Fausto Silva, que saiu da Rede Globo de forma repentina. Mesmo sem a presença de Faustão, os participantes e jurados da atração mandaram recados para o apresentador. Tiago Leifert começou dizendo:

- Voltei, lá vou eu de novo, mais uma vez! Durante a semana, vocês devem ter acompanhado as notícias. A Globo decidiu mudar a programação de domingo. Deixei superclaro, na semana passada, o carinho e o respeito que tenho pelo Faustão e pelo Domingão também. Porém, recebi uma nova missão hoje, que é a de levar para vocês a Super Dança dos Famosos. Como eu disse para vocês na semana passada, a Super Dança não pode parar em respeito à vocês que gostam do quadro e aos profissionais que estão aqui ensaiando duro para dançar para vocês, levar entretenimento neste domingo. Então deixando aqui um beijo ao Fausto, vai começar a Super Dança dos Famosos.

Angélica, uma das juradas da atração, aproveitou para mandar um beijo para Faustão:

- Quero deixar o meu beijo gigante para o Fausto, Faustão. Esse programa me recebeu sempre com muito amor, com muito carinho, eu vivi muitos momentos incríveis no Domingão. Então hoje, de certa forma, eu tô aqui agradecendo através de você e dele, que tá vendo a gente também.

Tiago brincou com a apresentadora, e mandou um recado para Luciano Huck, que vai substituir Faustão na programação de domingo:

- Nós que aqui estamos, por vós esperamos, tá? Só tô aqui enquanto você está se arrumando aí.

- Ano que vem, ano que vem, afirmou Angélica.

- Luciano, eu preciso tirar férias, brincou Leifert.

- Não sei não, acho que você vai ter que ficar mais um pouquinho aí, finalizou Angélica.

Tiago Abravanel, Odilon Wagner, Christiane Torloni e Carlinhos de Jesus usaram o espaço para agradeceram ao Faustão:

- A primeira vez que eu participei do Dança, eu realizei esse sonho, e eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade. Agradeço muito, do fundo do coração, ao Fausto pelo convite. Eu te amo, Fausto. E é por você que a gente tá aqui também, falou Tiago.

- Eu só aceitei agora realmente, eu tenho que falar isso, porque foi um convite pessoal do Fausto. Faustão é um querido amigo, que escolheu a cada um de nós aqui, e quero dedicar inclusive a ele, como você fez. Eu acompanho o Faustão há 30 e tantos anos, desde o tempo lá do Perdidos na Noite. Faustão, meu querido amigo, você é um coração de ouro. A nossa dedicação dessa apresentação é para você e para todo esse público que te ama, desabafou Odilon.

- Desejar ao nosso querido Fausto que nesse novo caminho que ele começa na vida dele, que ele tenha muita sorte, muita saúde, muita luz, afirmou Christiane.

- Agradeço muito ao Faustão pela oportunidade que ele sempre me deu, comentou Carlinhos.