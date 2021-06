Eduardo Costa explica affair com influenciadora e ex-marido expõe traição: Fugiu com ele e eu fiquei amolando meu chifre

21/06/2021 | 09:10



Parece que o novo romance de Eduardo Costa já começou por trás de muita polêmica! Como você viu no ESTRELANDO, o cantor sertanejo estaria se relacionando com a influenciadora digital e empresária Mariana Polastreli.

Os dois não comentaram o assunto até que o ex-marido de Mariana resolveu se pronunciar, expondo que foi traído por ela e que a beldade teria abandonado os filhos para ficar com o artista.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, o engenheiro civil, Eduardo Polastreli, deu sua versão da história.

- Ela saiu de casa, deixou dois filhos e levou o mais novo. Mandou mensagem dizendo que ia para a casa da mãe, mas deixou o filho bebê com a mãe e partiu em adultério. Ficou off a semana toda, dizendo apenas à mãe que estava em um lugar para dar um tempo. E logo que eu soube onde ela estava, entrei em contato com conselho tutelar e fui orientado a buscar o meu filho mais novo, disse ele, contando como Mariana teria ido ao encontro de Eduardo.

Ele contou ainda que Mariana teria se encontrado com Eduardo Costa e deixado o filho caçula, de nove meses de vida, com a mãe, sem que o ex-marido soubesse:

- Ela ficou estranha por uns dias, mas como estava se recuperando da Covid-19, não coloquei pressão. Daí ela disse que estava pensando em ir para casa da mãe por uns dias para esfriar a cabeça. Daí ela deixou o meu filho mais novo lá e partiu pra encontro com ele em Domingos Martins, tanto é que hoje ela está em BH com Eduardo Costa. Saiu na quinta de Vitória, de avião, fez escala em SP e de lá foi pra BH.

O engenheiro relatou que o filho mais velho deles estaria sofrendo com a situação:

- Meu filho mais velho está sofrendo bullying dos amigos com prints das montagens feitas com as publicações de sites. Porque, até então, ninguém estava separado. Logo que veio à tona, fomos expostos ao ridículo.

E afirmou que está vivendo momento constrangedor:

- Vivia pra ela e pros meus filhos, e ela me fez isso. Não tenho saído na rua, mas tem muita gente me dando apoio. Amanhã, meu filho mais velho começa a ir ao psicólogo por conta dos prints que tem chegado. Vergonhoso! A história na cidade é que ela fugiu com Eduardo Costa, e eu fiquei em casa cuidando dos filhos e amolando meu chifre. Estou morto de vergonha.

Eduardo ainda contou que o cantor teria prometido uma vida de luxo e Mariana teria acredito nele, pois andava passando por problemas financeiros:

- Eles já se falavam há uns anos, trocavam mensagens. Daí, ele [Eduardo] prometia uma vida de luxo a ela. Ela me mostrava as mensagens dele e ria da situação. Os dois já nem se seguiam, mas o cantor é insistente porque, se ela não quisesse, seria uma derrota para ele. Daí, Eduardo usou todas as armas financeiras pra conseguir o que queria. E conseguiu num momento de fragilidade dela Mariana passou por um momento de falta de dinheiro. E ela achou que eu não ia descobrir (o caso dos dois). Eles marcaram de se encontrar em Domingos Martins (no Espírito Santo).

O outro lado

Eduardo Costa, no entanto, desmentiu o engenheiro. Para Léo Dias, ele esclareceu que apenas está conhecendo a moça:

- Isso é tudo lenda desse cara? Ela não largou os três filhos, ela foi caçar um apartamento lá em Vitória e não tinha como levar os filhos. O mais normal é deixar os filhos com o pai. Não tem nada disso, ela já estava separada do cara há três meses. Só que eles moravam no mesmo ambiente, mas dormindo em quartos separados. Pelo menos, foi isso que a Mariana me falou.

O artista explicou que a conhece há apenas uma semana, mas que os dois eram amigos virtuais há anos:

- Não estamos morando juntos, eu a conheço pessoalmente faz uma semana. A gente se fala há um tempo, somos amigos há tempos pela internet. A gente nem ficou direito. É um relacionamento de amizade e parceria. Falei com ela há muito tempo quando separou uma vez. Inclusive, dei conselho para ela voltar para o marido na época. Ela nem tinha o terceiro filho ainda.

E ressaltou que Mariana nunca abandonou os filhos:

- O que ele está falando é conversa para boi dormir. Não estamos namorando, estamos nos conhecendo. Fico chateado e preocupado pelos filhos. Ela jamais abandonaria os filhos.

O que ela diz

Em meio a tanto bafafá, Mariana preferiu não se pronunciar diretamente, pelo menos por enquanto.

Nas redes sociais, ela mantém a página privada para comentários de internautas e segue atualizando o Instagram com apenas mensagens reflexivas e supostas indiretas.

No meu silêncio, Deus falará por mim. Coração em paz pois sei que o maior dos maiores, o senhor dos senhores já tomou as minhas dores e já está cuidando de tudo. Nada melhor que o tempo para revelar tudo o que está em oculto, escreveu.