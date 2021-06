Apresentadora da Record TV é agredida pelo ex-namorado: A dor física só não é pior do que a dor na alma

21/06/2021 | 09:10



O ex-namorado de Silvye Alves, a apresentadora do Cidade Alerta da Record de Goiânia, foi preso na manhã desta segunda-feira, dia 21, depois de ter invadido o prédio no qual a jornalista reside com seu filho de 11 anos de idade. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Ricardo Hilgenstieler agrediu a moça com socos no rosto, chutes e tapas na frente da criança e, em seguida, fugiu do local.

O agressor teria sido detido por policiais do 9º BPM de Goiânia enquanto tentava pegar um avião, e foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher, onde Silvy registrou uma queixa contra Ricardo e, em seguida, foi encaminhada para um hospital.

Através do Instagram, a jornalista publicou uma mensagem sobre o ocorrido e, além de pedir por orações dos seguidores, lamentou que o incidente tenha sido presenciado pelo filho:

Não está sendo fácil... A dor física só não é pior do que a dor na alma... A maior tristeza de tudo isso foi ver meu filho sofrer... Prometi nunca fazê-lo sofrer e hoje aconteceu o pior... Peço orações a vocês, cessem o ódio, por favor, isso não leva a lugar nenhum? Assim que conseguir, vou conversar com vocês? Se puder, nos coloque em suas orações.

Com isso, fãs e celebridades passaram a mandar mensagens de apoio à jornalista, como foi o caso do apresentador do SBT Marcão do Povo e da jornalista da Record Lilliany Nascimento.

Deus abençoe minha amiga. Precisando estarei aqui, escreveu Marcão.

Minha amiga, vou orar para que Deus cuide do coração de vocês!, comentou Liliany na publicação.

Silvye você está bem? Que absurdo o que aconteceu com você, lamentou um fã.

Vale lembrar que, além de ser declaradamente defensora dos direitos das mulheres, Silvye apresenta a edição local do Cidade Alerta há cinco anos, e é um dos principais nomes da emissora local. Devido ao ocorrido, ela permanecerá afastada do trabalho por tempo indeterminado.