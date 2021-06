Smartfit - oferta inicial com recursos já garantidos

21/06/2021 | 08:15



Em um setor que sofreu na pandemia, a rede de academias de ginástica Smartfit chega com bastante fôlego para seu IPO. A oferta, que deverá girar R$ 2 bilhões, já conta na largada com cerca de R$ 750 milhões, que virão da gestora Dynamo, do fundo canadense CPP e do GIC, o fundo soberano de Cingapura, que já se comprometeram com o investimento. A oferta está programada para a primeira semana de julho.

A Smartfit se coloca como líder do mercado de academias na América Latina e a quarta maior rede do mundo em número de clientes.

Com o dinheiro que colocará em seu caixa, a Smartfit, além de abrir mais academias, quer avançar na estratégia de aquisições. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.