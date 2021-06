Gigante industrial, CBA vai à Bolsa

21/06/2021 | 08:14



A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), empresa do grupo Votorantim, é outra relevante candidata a abrir o capital na atual janela de ofertas. O IPO deverá movimentar R$ 2 bilhões e está programado para a terceira semana de julho, segundo fontes.

Além da venda de ações por parte do Votorantim, a emissão colocará também recursos no caixa da empresa, que prevê utilizá-lo para crescimento, tanto com investimentos orgânicos quanto por meio de aquisições.

Em 2020, a companhia teve uma receita líquida de R$ 5,4 bilhões, com um volume de vendas de 408 mil toneladas de alumínio.

O grupo tem operações espalhadas em sete Estados brasileiros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.