Acquamotion: saiba mais sobre o novo parque aquático em Gramado

Redação

Do Rota de Férias



21/06/2021 | 17:57



Com inauguração prevista para 25 de junho, o Acquamotion, novo parque aquático em Gramado, na Serra Gaúcha, é o primeiro complexo indoor com águas termais da América do Sul. O local foi criado pela Gramado Parks, empresa responsável pelo desenvolvimento de outros projetos da cidade, como o parque de neve Snowland, além da roda-gigante Rio Star, no Rio de Janeiro.

Novo parque aquático em Gramado

O complexo aquático conta com sete piscinas com água em temperatura acima de 36°C. Além disso, as instalações do Acquamotion são 100% climatizadas, proporcionando conforto térmico, mesmo durante o inverno rigoroso da região.

O espaço é dividido em quatro áreas temáticas inspiradas nas belezas da Serra Gaúcha: outono, primavera, verão e inverno. Os cenários, as atrações e os personagens que recebem os visitantes em cada uma delas mudam conforme as estação do ano.

A principal atração da área do verão é a piscina de ondas, que ocupa um espaço de 560 m², chegando a 740 mil litros de água. Já o bar molhado, que traz lindos plátanos – árvores típicas da região da Serra Gaúcha – de diversas cores, é o grande destaque do ambiente inspirado no outono.

A primavera, no rooftop, é marcada por uma grande piscina de borda infinita, com uma exuberante vista para a vegetação local. Piscinas externas, debruçadas sobre a natureza, representam o inverno, mas com águas quentinhas durante todo o ano.

As crianças podem curtir dois espaços exclusivos no novo parque aquático em Gramado. O primeiro, pensado especialmente para os pequenos de até 5 anos, conta com atrações como oito sprays de água para brincadeiras. Já os maiores, com idade até 12 anos, conseguem acessar dois playgrounds com seis toboáguas e três chafarizes. Vale a pena destacar que ambos terão à disposição equipe de monitoria, além da presença dos guardiões e de personagens para fotos, autógrafos e show especiais.

Comodidade e segurança

Uma pulseira com tecnologia RFID é utilizada para consumo em geral, dispensando a necessidade de dinheiro ou cartão em momentos de compras. O Acquamotion também tem mais de 900 lockers automatizados, com abertura e fechamento utilizando a mesma pulseira, além de dois espaços família, com trocadores, área para amamentação e outras facilidades.

A previsão é de que, por enquanto, o parque aquático funcione com capacidade reduzida, seguindo as regras Municipais e Estaduais de distanciamento, que incluem sanitização reforçada, instalação de totens de álcool gel, máscara para todos os funcionários e aferição de temperatura na entrada do parque.

Parque aquático em Gramado Acquamotion

Horário de funcionamento: 10h às 18h

Endereço: Estrada Municipal Linha Avila, R. Linha Carazal – Gramado RS – 95670-000

Site: https://www.acquamotion.com.br

Valores: O ingresso custa R$169 em alta temporada e R$149 na baixa temporada. Crianças até 11 anos e idosos acima de 60 anos pagam meia entrada. O acesso é gratuito até três anos de idade.

Informações: (54) 3050-1700

