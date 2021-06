Calçada do Lorena: três redescobertas. Os caminhos da Estrada da Independência. A esperança que vem da Serra.

Ademir Medici



21/06/2021 | 00:04



A Calçada do Lorena foi construída em 1792 por iniciativa de Bernardo José Maria de Lorena, governador da Capitania de São Paulo de 1788 a 1798. Pelas pedras postas em zigue-zague, subiu o príncipe dom Pedro na viagem de 7 de setembro de 1822.

A construção da Estrada da Maioridade, em traçado semelhante ao atual Caminho do Mar na Serra, e por onde subiu dom Pedro II, ofuscou a Calçada do Lorena, que caiu no esquecimento, coberta pela vegetação, juntamente com pelo menos um pouso de tropeiros que ficava às suas margens.

Há um século, em 1921, São Paulo se preparava para celebrar o centenário da Independência do Brasil, em 1922, e o principal interessado em descobrir o antigo caminho era o governador (presidente) paulista, Washington Luís.

A boa-nova foi dada pelos jornais da época. Washington Luís acabara de descobrir o antigo caminho do governador Lorena e determinou que a descoberta fosse registrada num monumento a ser inaugurado nos festejos de 1922. Nascia o Monumento do Pico, no alto da Serra do Mar.

Em 1975, novamente esquecida, a Calçada do Lorena foi redescoberta pela segunda vez, num magistral trabalho assinado pelo arquiteto Benedito Lima de Toledo no governo do prefeito Geraldo Faria Rodrigues, de São Bernardo: ‘Projeto Lorena. Os Caminhos do Mar: revitalização, valorização e uso dos bens culturais’.

Agora, 46 anos depois, às vésperas do segundo centenário da Independência do Brasil, surge a grande oportunidade de recuperar uma vez mais a Calçada do Lorena, seguindo os ensinamentos de Washington Luís, seu fiel escudeiro Antonio Prado Junior – das excursões ao Alto da Serra na década de 1920 – e, mais recentemente, do arquiteto Benedito Lima de Toledo.

ESPERANÇA

A memória e história brasileiras estão muito perto de ganhar um novo Parque da Independência, revitalizado para os festejos de 1922.

A empresa Parquetur assume uma responsabilidade que tem tudo para auxiliar na construção da identidade histórica de São Bernardo, Cubatão, Grande ABC, Baixada Santista dentro do contexto maior da identidade de São Paulo e do Brasil.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 20 de junho de 1971 – ano 13, edição 1566

No Rádio – Programa Serafim Vicente, pela Rádio Diário AM, anunciava para aquele domingo:

Entrevista com Fioravante Zampol, ex-prefeito de Santo André.

Augusto Maciel Netto falaria sobre o I Festival de Música Popular Brasileira, iniciativa do MJU (Movimento Juvenil Senhor do Bonfim).

Apresentação dos discursos de posse de três presidentes do Lions do ABC: Mário Scansani (Santo André/Campestre); Henry Veronesi (São Caetano/Centro); e Ademar Oliva Xavier (São Caetano/Santa Paula).

Em 21 de junho de...

1896 – Criado o distrito de Ribeirão Pires, no município de São Bernardo, cuja instalação se deu em 1897 – foi o segundo distrito de paz da região, depois do distrito de São Bernardo (sede).

1966 – Randi, de Santo André, vence o Pinheiros e torna-se bicampeão paulista de voleibol masculino. Surgia uma nova geração de craques: Eloy, Moreno, Décio, Jimmy...

1976 – Estava nascendo o Jardim das Américas, ao lado do Cemitério de Vila Euclides, chamado de “o bairro jardim de São Bernardo”.

Em Santo André, instalava-se o Magazine Pelicano, na Rua Coronel Oliveira Lima, 312, espaço anteriormente ocupado pela Loja Max.

1991 – Tomava posse a diretoria provisória do Sindicato dos Bancários do ABC.

Santo André construía um camelódromo em área próxima ao terminal do trólebus, sob o Viaduto Adib Chammas, com 57 lojinhas.

