Correção: Barrichello tem vitória e 2º lugar em Velocitta, na Stock Car

A nota enviada anteriormente contém dois erros no primeiro parágrafo. Barrichello não venceu corrida no sábado e a etapa foi disputada na cidade de Mogi Guaçu. Segue a versão corrigida:

Rubens Barrichello foi o grande destaque das duas jornadas duplas da Stock Car neste fim de semana, 4ª etapa da temporada. Depois de um segundo e um quarto lugares no sábado, o experiente piloto de 49 anos conseguiu ser ainda melhor neste domingo, com um triunfo e um segundo lugar nas provas no autódromo de Velocitta, em Mogi Guaçu.

Campeão em 2014, Barrichello fazia temporada bastante ruim, com duas exclusões, somente dois pontos somados e amargando o 31º lugar na classificação geral da Stock Car. O despertar neste fim de semana já o colocou na briga pelo título. O piloto da Full Time Sports subiu para 97 pontos somados e agora figura no 6º lugar. O líder absoluto é Daniel Serra, com 131, seguido por Gabriel Casagrande, com 115 e Ricardo Zonta, o terceiro, com 113.

Feliz da vida com sua façanha, Barrichello mandou beijinho para os fãs e ainda foi eleito o Man of The Race em Velocitta. Embolsou mais alguns troféus para a sua galeria. Foram 45 pontos somados no sábado e outros 50 neste domingo.

Pole position na primeira corrida em Mogi das Cruzes neste domingo, Rubinho foi soberano ao ganhar de ponta a ponta. Nem mesmo com os pit stops ele foi superado. Diego Nunes e Gabriel Casagrande completaram os três melhores lugares no pódio.

Com o grid invertido e largando em 10º na segunda corrida do dia, ganhou diversas posições e só não conseguiu desbancar Ricardo Zonta, o vencedor. Cruzou em segundo e mostrou enorme satisfação.

A 5ª etapa ocorre daqui um mês. No dia 11 de julho, os pilotos voltam às pistas em Cascavel, no autódromo paranaense Zilmar Beux.