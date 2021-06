Na República Dominicana, Anitta mostra marquinha de biquíni e revela estar viciada em comprar roupas de 20 dólares

20/06/2021 | 16:11



Curtindo uns dias de muito sol e água fresca, Anitta está em La Romana, na República Dominicana, e decidiu atualizar a marquinha de biquíni. A cantora mostrou o resultado nas redes sociais e arrancou suspiros de uma galera ao puxar o body laranja e revelar o bronzeado.

- Não sei, acho que estou com algumas marquinhas de bronze, disse nos Stories.

A garota do Rio ainda aproveitou para confessar que é gente como a gente. No último sábado, dia 19, Anitta revelou no Twitter que está viciada em comprar roupas na Internet no valor de 20 dólares. O descontrole foi tanto que, entre uma peça e outra, a musa chegou a gastar 600 dólares - só em looks entre 15 e 20 dólares - em um dia que estava entediada.

Quem aí também gostaria de ficar no tédio assim?