Seis meses após ser baleado, Bruno Miranda, Borat de Amor & Sexo, recebe alta de nova cirurgia

20/06/2021 | 16:10



Após ser atingido por um tiro durante uma confusão no trânsito em novembro de 2020, Bruno Miranda usou as redes sociais no último sábado, dia 19, para avisar que já recebeu alta da nova cirurgia.

- Queria agradecer as mensagens de força. Tive que passar por essa cirurgia, meus pontos internos estavam todos abertos. Mais de 13 centímetros abertos. Na verdade, 13 [de altura] por 11 [de comprimento], uma parada absurda. Poderia sair para fora, empurrar meu intestino, meus órgãos para fora. Eu tive que fazer a cirurgia e ainda estou com dreno aqui, devo tirar segunda-feira, contou nos Stories.

Conhecido por ser o Borat, no programa Amor & Sexo, o assistente de palco voltou a esclarecer que no momento do acidente ele não estava envolvido na discussão:

Eu malho na Avenida das Américas, parei na rua de trás. Quando desci do carro, vi o acidente na esquina, um carro bateu em outro e capotou. Saí correndo para ajudar, tirei o rapaz do carro. Fui ligar para o bombeiro. Um outro carro parou e foi ajudar. Enquanto estava ligando, o outro, que foi ajudar, e o que sofreu acidente, começaram a discutir, o outro cara puxou a arma, deu o tiro e acertou em mim.