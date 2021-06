Giovanna Ewbank comemora oito anos de idade de Titi com festa em Portugal

20/06/2021 | 15:10



Não é todo dia que uma princesa faz oito anos de idade, não é mesmo? Giovanna Ewbank usou as redes sociais neste domingo, dia 20, para compartilhar os preparativos da festa de aniversário de Titi, a primogênita da família Ewbank-Gagliasso.

A atriz e apresentadora, que seu mudou para Portugal com os filhos e o marido, Bruno Gagliasso, explicou que a temática e todos os itens de decoração foram escolhidos pela própria aniversariante:

- Hoje é aniversário da minha princesa. Olha que coisa mais linda. Ela quis uma decoração de unicórnio e arco-íris. Estou muito apaixonada gente não queria passar em branco, queríamos fazer um parabéns só com a família, disse nos Stories.

Titi e os irmãos Bless, de seis anos de idade, e Zyan, de 11 meses de vida, ainda ganharam um pula-pula gigante e um espaço para brincarem com maquiagens. Legal, né? No Instagram, a mamãe coruja ainda postou fotos do evento e escreveu:

O amor da minha vida hoje completa oito anos de, e esse serzinho de amor e luz fez com que tudo mudasse na minha vida e na vida de todos que vivem ao nosso redor. Eu sou completamente apaixonado por ela, sou admiradora de sua generosidade e do seu amor mesmo tão pequena, do poder que ela tem em agregar, e de como ela transforma todos os meus dias em dias melhores! Eu te amo mais que tudo minha princesa! Você é dona do meu coração, do meu sorriso, da minha vida! Minha filha, meu amor, minha melhor amiga... Feliz aniversário! Por você eu faço tudo!