Família real britânica celebra Dia dos Pais com cliques inéditos; confira!

20/06/2021 | 15:11



Neste domingo, dia 20, os Estados Unidos e os países do Reino Unido comemoram o Dia dos Pais, que acontece sempre no terceiro domingo de junho. Para celebrar essa data tão especial, a família real britânica compartilhou em suas contas oficiais no Instagram algumas fotos inéditas dos membros da realeza.

Em um dos cliques, é possível ver príncipe Philip, morto em 9 de abril de 2021, ao lado da Rainha Elizabeth II e seu primogênito, o príncipe Charles.

No perfil oficial de príncipe William e Kate Middleton, foi publicado um vídeo que levava fotos do Duque de Cambridge, príncipe Phillip, príncipe Charles e até mesmo do pai da Duquesa de Camdridge, Michael Francis Middleton.

Muito fofos, né?