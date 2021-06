Tatá Werneck se emociona em live com Chiquinha, de Chaves: - Eu te amo muito!

20/06/2021 | 14:10



Fã de carteirinha, Tatá Werneck não escondeu a emoção ao participar de uma live com a atriz que interpreta Chiquinha, em Chaves, no último sábado, dia 19.

- Não acredito. Eu sei que pareço estranha, mas eu te amo muito!, disse.

Caracterizada com as roupas da personagem, vestido e óculos, a apresentadora bateu um papo descontraído com María Antonieta de Las Nieves, de 70 anos de idade, que, por sua vez, elogiou a trajetória artística de Tatá.

- Que emoção estar no seu programa. Que emoção ter uma menina tão boa atriz, tão boa comediante e tão bela como você. Para mim, é uma satisfação estar aqui. Quero ser igualzinha a você, meu amor!

Pura fofura, não é mesmo?