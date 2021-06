Faustão deve estrear seu novo programa na Band ainda este ano

20/06/2021 | 13:11



A saída repentina de Faustão da TV Globo assustou os fãs, que não estavam esperando perder o programa do apresentador tão cedo. Mas, parece que a televisão brasileira não ficará muito tempo sem os famosos bordões do comunicador. Isso porque, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Fausto teve uma reunião a portas fechadas com a Band e planeja lançar seu novo programa ainda este ano.

Enquanto ele se organiza na nossa emissora, a Globo continua se planejando para tampar os buracos deixados pelo falecido Domingão do Faustão. Como você acompanhou aqui, Tiago Leifert assumirá as tarde de domingo com o Super Dança dos Famosos até que Luciano Huck esteja pronto para estrear seu novo programa.

Em sua conta no Instagram, Leifert falou pela primeira vez sobre o assunto desde que a saída de Fausto foi anunciada.

Oi, pessoal! Nessa última semana, a TV Globo decidiu mudar a programação de domingo. Com a saída do nosso querido Faustão, meu amigo e incentivador, recebi a honrosa missão de apresentar a Super Dança dos Famosos pra vocês, enquanto Luciano Huck se prepara para assumir o horário.