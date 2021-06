Namorada de Henry Cavill é acusada de racismo e fãs propõem boicote ao ator

20/06/2021 | 13:10



Natalie Viscuso, namorada de Henry Cavill e vice-presidente de televisão e estúdios digitais na Legendary Entertainment, teve que se retratar após uma foto de 2009 em que ela aparece pintada de marrom do pescoço para baixo ressurgiu na web. Alguns internautas se sentiram ofendidos com a imagem e acusaram a americana de apropriação cultural e de racismo.

No Twitter, alguns usuários escreveram:

Quer saber, posso criticar a escolha de [Henry Cavill quanto a] namoradas depois de ver essa foto de [Viscuso] fazendo blackface. Sem edição de imagem. Essa garota realmente posou para isso e tentou enterrar isso. Uhu, Henry escolheu uma verdadeira vencedora.

Fiquei online hoje pela primeira vez para ver evidências da namorada do Henry Cavill literalmente sendo horrível... Credo.

Enquanto isso, outros internautas foram além e pediram um boicote a Cavill. Queriam que o ator fosse tirado do elenco de The Witcher, série da Netflix, e pra isso criaram um baixo assinado. Na petição, eles escreveram:

Se Henry Cavill pode se associar a esse bando, isso significa que suas crenças não são diferentes. Ele mesmo afirma que as pessoas que você mantém por perto são um reflexo de você mesmo.

Eita!

Pedido de desculpas

Em entrevista para o jornal britânico Daily Mail, Natalie explicou o contexto da foto e pediu desculpas a todos que se sentiram ofendidos com ela.

Em primeiro lugar, gostaria de dizer que sinto muito se esta imagem que apareceu causou qualquer ofensa. É uma foto de 2008 para um programa de TV na Namíbia", disse. "A tribo com a qual eu vivia pintou minha pele como parte de uma cerimônia de iniciação e uma aceitação em sua cultura. Nunca em um milhão de anos eu pensei que isso seria ofensivo; na verdade, me senti honrada por eles me iniciarem.

E continua:

No entanto, com as lições que todos nós estamos aprendendo no clima de hoje, é importante que eu reconheça que isso é potencialmente prejudicial. Minhas mais profundas e sinceras desculpas.