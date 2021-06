Príncipes William e Harry tiveram super briga por conta de acusações de bullying contra Meghan Markle

20/06/2021 | 11:10



Toda semana parece que o nome dos membros da família real acabam se metendo em uma polêmica, não é mesmo!? A da vez é que segundo o historiador Robert Lacey, responsável pelos detalhes e consultoria história da série The Crown os príncipes William e Harry tiveram uma briga bem feia.

O motivo disso tudo foi quando Meghan Markle teria sido acusada de bullying contra os funcionários do palácio real. Robert afirma que antes mesmo do casamento do duque e duquesa de Sussex, o príncipe William já havia brigado com o caçula dizendo que os dois estavam avançando o relacionamento rápido demais.

Mas parece que o clima ficou mais amigável naquela época depois do casamento e a tensão só voltou a aumentar novamente em outubro de 2018 quando aconteceram as acusações sobre a esposa de príncipe Harry.

Além disso, o historiador revelou que príncipe William confrontou o mais novo e deu início ao processo de remover Harry e Meghan do escritório e da casa que eles dividiam.