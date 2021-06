Zezé Di Camargo fala sobre planos de ser novamente pai: Daqui há um mês pode ser que a gente dê uma notícia!

20/06/2021 | 10:10



Zezé Di Camargo acabou arrumando um tempinho em sua agenda e participou no último sábado, dia 19, do programa Se Joga. E como já não é mais novidade para ninguém, o cantor falou que quer ser pai novamente.

Só que agora, claro, com Graciele Lacerda com quem está junto há seis anos e recentemente anunciaram que estão noivos nas redes sociais. Durante o bate-papo com o programa, Zezé comentou:

- Tenho plano, já está encomendado. Espero que dê tudo certo. Eu sou vasectomizado, então tive que fazer punção e tudo. Daqui há um mês pode ser que a gente dê uma notícia.

Estamos esperando ansiosamente por essa notícia e por um fruto desta relação entre Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda.