Larissa Manoela se revolta na web e fala novamente sobre doença

20/06/2021 | 09:10



Larissa Manoela simplesmente se revoltou em sua conta oficial no Twitter a respeito de alguns boatos que acontecerem afirmando que a atriz está sofrendo atualmente com a depressão.

E claro, ao ver várias notícias e até mesmo os fãs comentando sobre o assunto nas redes sociais, a artista ficou enfurecida e acabou desabafando e pedindo mais responsabilidade para as pessoas.

Aqui estou eu, de novo, tendo que desmentir notícia mentirosa a meu respeito. Mas vamos lá! Saibam que farei isso sempre que acontecer, em respeito aos meus fãs e às pessoas que acompanham o meu trabalho e têm carinho por mim. Aqui o papo é reto, direto com vocês. Não, não estou com depressão. Aliás, as pessoas deveriam ter mais responsabilidade ao falar de uma doença tão séria como essa. Essa notícia é uma mentira. Ah, e a novela vai ser linda! Muito em breve vocês terão novidades dela! Estou feliz com a chegada deste novo trabalho, com as maiores e melhores expectativas do mundo. Vai ter filme chegando em breve e outros projetos que eu espero que vocês amem. Não se preocupem. Está tudo certo comigo, estou com saúde graças a Deus!