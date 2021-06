Sto.André chega amanhã à metade da população adulta vacinada

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



20/06/2021 | 08:10



Santo André chega amanhã à marca de metade da população adulta vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. A estimativa da Prefeitura é a de aplicar a imunização inicial de número 275 mil, o que representa cerca de 50% dos 548.610 andreenses com idade acima dos 18 anos.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) admite que a vacinação acelerou na cidade e exaltou os índices do território. “Somos a primeira cidade de grande porte que chegará a essa marca. E, à medida em que novos grupos entram na lista de imunização, mais pessoas são vacinadas, pois são grupos maiores. Temos a meta de chegar em agosto com 70% da população adulta de Santo André com pelo menos a primeira dose aplicada.”

Para dar vazão ao ritmo, o governo andreense vai ampliar o horário de vacinação de drive-thru – para as 21h – e projeta a criação de outros dois pontos. Nesta semana, começam a ser imunizadas pessoas com idade entre 45 e 49 anos, cuja estimativa é conter 60 mil munícipes.

Paulo Serra advertiu que o ritmo de vacinação depende do envio de doses por parte dos governos federal e estadual, mas ele demonstra otimismo. Porém, salientou que não é hora de relaxamento das medidas sanitárias preventivas, como isolamento físico e uso de máscara. “Temos a vacinação avançada, sentindo que há redução da internação dos mais idosos, mas seguimos com a conscientização e ações para evitar a disseminação do vírus”, alertou.