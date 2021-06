Diadema registra recorde e vacina 12,2 mil pessoas

Júnior Carvalho

19/06/2021



No dia em que a pandemia atingiu a marca trágica de mais de meio milhão de mortos pela Covid no País, Diadema registrou 12.261 moradores vacinados neste sábado. Pela primeira vez, o município alcançou mais de um dígito de vacinados em um único dia.

O ‘Dia D’ da imunização ocorreu em 19 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e um posto volante no Centro, no Teatro Clara Nunes. A marca histórica de imunizados foi possível atingir porque o município ampliou o grupo prioritário e abriu a vacinação para pessoas com mais de 44 anos e sem comorbidades. Do total de imunizados ontem, a maioria tomou a primeira dose (12.233) e 28 completaram a vacinação. Ao todo, desde o início da inmunização, a cidade já vacinou 166.633 moradores (39,04% da população estimada).

O prefeito José de Filippi Júnior (PT), que visitou um dos postos de saúde, comemorou a marca. “Quero parabenizar os profissionais da saúde, a equipe que está aplicando a vacina contra a covid-19 mais mobilizada e carinhosa do ABC. Nós estamos desde quarta-feira batendo recorde diário de pessoas vacinadas, ontem (anteontem) foram mais de 6.000 pessoas imunizadas e torcemos para bater mais um recorde. Viva a equipe da Saúde”.

No mesmo dia em que bateu novo recorde de vacinados, Diadema recebeu mais 4.302 doses do imunizante do laboratório Pfizer-BioNTech. O quantitativo vai dar continuidade, a partir de amanhã, à imunização das pessoas com mais de 44 anos, sem comorbidades. No município, a vacinação ocorre das 8h30 às 16h, em 20 postos de vacinação, por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio.