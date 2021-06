Com alta demanda, 2 postos de saúde de SP ficam temporariamente sem vacinas

19/06/2021 | 19:28



Duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), na zona norte de São Paulo, ficaram sem doses de vacinas contra covid-19 na manhã deste sábado, 19. As unidades Carandiru e Vila Guilherme localizadas respectivamente nas Ruas José Pereira Jorge, 305, e João Ventura Batista, 615, no bairro da Vila Guilherme, ficaram por algumas horas sem o imunizante. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que "devido à grande procura, ocorreram faltas pontuais e as unidades estão sendo reabastecidas". Em nota, a SMS disse que podem acontecer desabastecimentos pontuais em algumas unidades de vacinação e que para atender à demanda estão sendo feitos remanejamentos de doses entre as unidades.