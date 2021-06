Uefa anuncia que Wembley terá 50% da capacidade total no mata-mata da Eurocopa

19/06/2021 | 19:30



A Uefa anunciou neste sábado que o estádio de Wembley vai receber 50% de sua capacidade total na fase de mata-mata da Eurocopa. O principal estádio inglês, localizado em Londres, será a casa de um jogo das oitavas de final, as duas semifinais e a final do torneio, marcada para 11 de julho. Metade da capacidade de Wembley equivale a aproximadamente 45 mil pessoas.

Durante a fase de grupos do torneio, Wembley está recebendo apenas 25% da capacidade (22.500 pessoas). O aumento da presença do público já estava planejada, mas foi colocada em dúvida nos últimos dias diante de um aumento de casos de covid-19 no Reino Unido.

A Uefa chegou a pensar em mudar a sede dos jogos finais para Budapeste, na Hungria, onde não há restrição de público desde o começo do torneio. O principal problema de realizá-los em Londres seria a quarentena obrigatória para os 2,5 mil convidados da entidade para as partidas.

Mas, neste sábado, a Uefa anunciou que os convidados receberam permissão para permanecer no Reino Unido por 24 horas sem ter que cumprir o isolamento compulsório. No comunicado, também reforça que esses convidados terão transporte específico no período em que estiverem em Londres.