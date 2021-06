Em duelo direto pelo G-4, Vasco supera CRB e volta a vencer na Série B

19/06/2021 | 18:58



Com bela atuação e um pouco de sorte, o Vasco voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. O time carioca derrotou o CRB por 3 a 0, na tarde deste sábado, no estádio São Januário, pela quinta rodada. Com o resultado, o time carioca chegou aos sete pontos, mas continuou atrás do CRB, com a mesma pontuação, e fora da zona de acesso à elite do futebol nacional.

Sem Vanderlei, com covid-19, Lucão foi escalado como titular do Vasco. O goleiro, no entanto, não teve muito trabalho durante o primeiro tempo. Ou seja, acabou sendo pouco acionado pela equipe do CRB, que chegou a ter posse de bola, mas improdutiva, sem esboçar qualquer tipo de ameaça.

Com o melhor ataque do competição passando em branco, a defesa mais vazada continuou cometendo erros bobos. Quem aproveitou essas falhas foi o atacante Cano. O argentino teve duas oportunidades de abrir o marcador e, na segunda, não desperdiçou. Aos 43 minutos, Zeca cruzou, a bola ficou com Marquinhos Gabriel, que colocou na cabeça do "matador": 1 a 0.

Atrás do placar, o CRB ainda tentou uma reação imediata e enfim conseguiu chegar em Lucão. O goleiro fez boa defesa na tentativa de Celsinho. Mas a pressão mesmo só foi ocorrer na segunda etapa. Hyuri recebeu pelo lado direito e carimbou a trave. Na sobra, o arqueiro segurou em dois tempos.

O time alagoano "acordou" e empurrou o Vasco para a defesa. A pressão continuou, mas a sorte jogou contra o CRB. Celsinho fez boa jogada e cruzou. Ewandro apareceu livre dentro da área e mandou na trave, a segunda da equipe alagoana.

O Vasco, por outro lado, foi mais efetivo. Em uma bela jogada de contra-ataque, Léo Jabá tabelou com Cano, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 0. O camisa 14 ainda teve mais uma chance de marcar, mas a bola ficou na trave. No entanto, Marquinhos Gabriel não desapontou. O meia fez o terceiro e selou a vitória da equipe cruzmaltina.

Na próxima rodada, o CRB recebe o Brasil de Pelotas-RS, na terça-feira, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Na quinta-feira, às 21h30, o Vasco visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

VASCO 3 x 0 CRB

VASCO - Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme (Andrey); Romulo (Juninho), Bruno Gomes (Michel) e Marquinhos Gabriel; Morato (Léo Jabá), Cano e MT (Galarza). Técnico: Marcelo Cabo.

CRB - Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Alexandre Melo (Celsinho); Marthã (Renan Bressan), Jean Patrick e Diego Torres; Ewandro (Erik), Hyuri (Calyson) e Alisson Farias (Vitão). Técnico: Allan Aal.

GOLS - Cano, aos 43 minutos do primeiro tempo. Léo Jabá, aos 39, e Marquinhos Gabriel, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Galarza, Leandro Castán e Morato (Vasco); Ewandro e Hyuri (CRB).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio São Januário, em Rio de Janeiro (RJ).