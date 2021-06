Santo André perde para a Portuguesa pela Série D

Do Diário do Grande ABC



19/06/2021 | 17:22



O Santo André perdeu pela segunda vez seguida no Campeonato Brasileiro da Série D. Na tarde deste sábado, 19, visitou a Portuguesa, no Estádio do Canindé, e acabou derrotado por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Willian Magrão, de cabeça - o jogador estava em posição duvidosa mas, sem árbitro de vídeo, não é possível ter certeza de tal condição.

O resultado elevou a Lusa para a vice-liderança do Grupo A-7, com cinco pontos, enquanto o Ramalhão, com três, ocupa o quarto posto, provisoriamente ainda dentro do G-4 - ao menos até o complemento da rodada, neste domingo.

O confronto paulista pela terceira rodada da Série D foi bastante equilibrado, apesar de a Portuguesa ter criado mais e melhores chances. O Ramalhão soube como marcar e anular as principais jogadas do adversário, mas também teve muita dificuldade para superar a marcação imposta pela Lusa.

O gol da partida saiu somente no segundo tempo. Aos 26, após cobrança de falta de Denis Neves, Willian Magrão se antecipou ao goleiro Fabricio e desviou para as redes, de cabeça. Os andreenses reclamaram de impedimento do defensor lusitano, mas o tento foi validado. Pouco depois, Nunes teve grande oportunidade de igualar, na mesma moeda (pelo alto), mas Dheimison fez milagre e garantiu o triunfo para a Portuguesa.