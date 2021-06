Após saída repentina de Faustão, descubra como vão ficar as tardes de domingo na Globo!

19/06/2021 | 16:10



A saída repentina de Fausto Silva da TV Globo foi uma das notícias que mais abalou o público essa semana. Apesar do apresentador já ter anunciado no início de 2021 que deixaria a emissora, os telespectadores esperavam ter mais algumas edições do Domingão do Faustão e uma despedida apropriada, afinal, 32 anos à frente do programa dominical não é para qualquer um.

O fato é que a situação saiu um pouco do planejado e o próximo domingo, dia 20, será o primeiro em que Tiago Leifert irá assumir o comando da tarde na programação. Quem procurar pela grade da emissora durante o final de semana, irá encontrar apenas uma menção ao Super Dança dos Famosos.

Segundo a colunista Cristina Padiglione, o Domingão foi totalmente descaracterizado. O programa não tem mais o mesmo cenário, abriu mão das famosas dançarinas e o jingle tão característico não irá mais tocar. Assim como as videocassetadas.

Dessa vez, Faustão esteve presente apenas nas homenagens e lembranças feitas pelos jurados convidados do Dança dos Famosos. Eram eles Angélica, Moacyr Franco e a cantora Simone Mendes.

Super Dança dos Famosos (Alerta de Spoiler!)

Ainda segundo a colunista, o show teve que continuar. O programa, que agora tem mais cara de show de talentos, consagrou Christiane Torloni como uma das finalistas da competição. Enquanto Tiago Abravanel e Odilon Wagner acabaram indo para repescagem.

Tudo indica que o Super Dança dos Famosos deve durar até agosto, quando será substituído pelo Show dos Famosos. As tardes de domingo na Globo ficarão um pouco em segundo plano até que o programa de Luciano Huck faça sua estreia.

Em entrevista para o Conversa com Bial, o apresentador declarou:

Tenho enorme respeito pelo Faustão. Ele sempre foi muito generoso e comigo nunca foi diferente. Acho que a decisão dele de mudar de emissora depois de 33 anos é muito respeitável. Ele criou uma história muito importante. Será um privilégio enorme ocupar o horário dele.