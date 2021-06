Na Disney, Sasha Meneghel se declara para João Figueiredo em aniversário: Meu melhor amigo

19/06/2021 | 14:11



Se depender dos recém-casados João Figueiredo e Sasha Meneghel, a lua de mel não vai acabar nunca! Após passarem uma temporada em Dubai, os pombinhos foram curtir os parques da Disney e da Universal Studios, em Orlando, nos Estados Unidos. Para fechar com chave de ouro as celebrações, a filha da Xuxa acordou o maridão com bolo e velinhas, já que João completa 22 anos de idade neste sábado, dia 19.

Nas redes sociais, Sasha escreveu:

Meu melhor amigo, maior conselheiro, companheiro, amor... E o presente mais lindo que Deus já me deu! Minha vida com você nela é tão mais bonita, mais leve, divertida e completa! Como pode amar tanto? Amar tudo e querer amar mais? Mesmo achando que é impossível amar mais? Te amo pra sempre mais! Pra sempre será mais que ontem, e pra sempre será menos que amanha! Feliz aniversário, lindo.

Na última sexta-feira, o cantor gospel abriu o álbum da viagem e deu um gostinho aos fãs de como está sendo o tour pelas terras encantadas.

O Mickey e a Minnie tão diferentes, dizia a legenda.

Fofos demais, não é mesmo?