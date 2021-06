Após utilizar técnica diferente na cesárea, Virgínia Fonseca mostra como está a cicatriz

19/06/2021 | 14:11



Virgínia Fonseca está compartilhando toda a sua experiência com a maternidade em seu canal no Youtube. Cerca de 18 dias após o parto, ela compartilhou com os seguidores como está sendo o processo de cicatrização, já que quando realizou a cesárea seus cirurgiões plásticos utilizaram uma técnica diferente, usando cola para fechar a ferida.

A mulher de Zé Felipe disse que não sabia ao certo como estava a ferida, pois pelinhos da calcinha estavam grudando no ferimento. Eita!

- É ponto interno e cola por fora. Está tudo certo, minha cicatriz está ótima. Eu já tenho uma cicatrização boa. Estou com adesivo de corticoide. Ainda não está totalmente cicatrizado, então tenho que tomar bastante cuidado para a cicatrização seguir plena.

Apesar dos cuidados, a influenciadora já voltou a praticar atividades físicas.

- Hoje é dia de voltar aos trabalhos. Para eu colocar essa [calça] legging dentro de mim meu amor... Para essa calça entrar em mim foi um sacrifício. Meu quadril está muito largo mesmo, mas entrou.