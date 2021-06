Bianca Andrade vê rostinho do filho Cris e o papai Fred se emociona: É surreal

19/06/2021 | 13:11



Bianca Andrade e Fred viveram um momento emocionante da gravidez na última sexta-feira, dia 18. O casal decidiu fazer uma ultrassonografia 4D e durante o exame viram o rostinho do bebê Cris, além de ouvir o coração. A influenciadora está grávida de 35 semanas.

Nos Stories, Bianca compartilhou alguns trechos do exame e disse ter ficado impressionada com o tamanho das bochechas do filho.

- Gente, ele tá muito bonitinho. Agora ele tá ficando todo gordinho. Ele tá perfeito, maravilhoso.

Boca Rosa também revelou que achou Cris a cara do pai e que amou que Fred se emocionou ao ver o filho.

- Eu acho que vem a cópia do Bruno [nome verdadeiro de Fred]. É esse homem inteiro, só vou parir.